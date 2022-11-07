اكتشاف 16 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قرب حقل كاريش

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة الطاقة «إنرجين» الإثنين عن اكتشاف 13 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في بئر «زيوس 1» الاستكشافي قرب سواحل الاحتلال الإسرائيلي، كما أكدت الشركة وجود 3.75 مليار متر مكعب إضافي في حقل «أثينا».

وتأتي هذه الاكتشافات لتؤكد توقعات الشركة بأن منطقة «أوليمبوس»، الواقعة بين حقلي غاز كاريش وتانين، تتضمن كميات غاز قابلة للاستغلال تجاريا، وفق «مونت كارلو».

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وقال المسؤول التنفيذي للشركة ماثيوس ريغاس: "بعد أسبوع على بدء الإنتاج من حقل كاريش، يسعدني أن أعلن أن الآبار الخمسة التي يشملها برنامج الحفر الخاص بنا هي آبار عاملة، مما يضمن إمدادات الطاقة في جميع أنحاء المنطقة».