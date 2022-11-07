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حريق «محدود» في منشأة نفطية بجنوب غرب إيران

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 01:10 مساء
حريق «محدود» في منشأة نفطية بجنوب غرب إيران
منشأة نفطية في حقل «بارس» (فارس) في جنوب ايران, (أ ف ب)
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اندلع حريق «محدود» في منشأة نفطية في جنوب غرب إيران الأحد، دون أن يتسبب بأضرار، وفق وسائل إعلام محلية.

وأفادت وكالة «فارس»، أن «حريقا اندلع في قنوات مفتوحة للنفط متصلة بميناء التصدير في مدينة ماهشهر»، في محافظة خوزستان الحدودية مع العراق، والتي تضم أبرز آبار الانتاج الإيرانية، موضحة أن الحريق أدى إلى تصاعد «دخان كثيف في سماء ميناء ماهشهر»، وفق وكالة «فرانس برس».

فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق
من جهتها، أشارت وكالة «تسنيم» إلى أن الحريق كان «محدودا»، ولم يؤد إلى أي «إصابة بشرية أو مادية».

وأكد عمدة ماهشمر فريدون بندري، أن «رجال الإطفاء حالوا دون تمدد الحريق إلى خزانات النفط في الميناء»، مشيرا الى فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

- احتجاجات جديدة في جامعات ومحافظة كردستان الإيرانية

من جهتها، نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول الأمن في الميناء ترجيحه أن يكون احتكاك كهربائي تسبب باندلاع النيران، مشيرا إلى «قصور في النظام الكهربائي وتساقط الأمطار» مؤخرا.

ويأتي الحريق في وقت تشهد إيران منذ 16 سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

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