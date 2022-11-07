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العاهل المغربي يشيد بأنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا: مشروع من أجل السلام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 09:28 صباحا
العاهل المغربي يشيد بأنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا: مشروع من أجل السلام
ملك المغرب محمد السادس، خلال إلقائه خطابا بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء في الرباط، 6 نوفمبر 2022. (القصر الملكي المغربي)
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أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الأحد، بمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا الذي من المقرر أن يغذي غرب أفريقيا وأوروبا، في ظل منافسة شديدة مع الجزائر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي في أفريقيا.

ووُقعت في الرباط في منتصف سبتمبر، مذكرة تفاهم حول مشروع أنبوب الغاز الذي يربط نيجيريا بالمغرب مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وتشارك موريتانيا والسنغال أيضا في المشروع، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال محمد السادس في خطاب ألقاه حول الصحراء الغربية «إنه مشروع من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الأفريقي والتنمية المشتركة، مشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة»، مضيفا «نريده مشروعا استراتيجيا لفائدة منطقة غرب أفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة».

وتابع «بالنظر إلى البُعد القاري لأنبوب الغاز نيجيريا - المغرب، فإننا نعتبره أيضا مشروعا مهيكلا يربط بين أفريقيا وأوروبا».

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ومشروع خط أنبوب الغاز النيجيري-المغربي الذي لم يُحدد جدول زمني لإنجازه بعد، يندرج في سياق جيوسياسي يطغى عليه طلب دولي قوي على الغاز والنفط وارتفاع في الأسعار على أثر الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تسعى دول عدة، خصوصا في أوروبا، إلى تقليل اعتمادها على روسيا.

المشروع يتيح نقل أكثر من 5000 مليار متر مكعب
ويبلغ طول مشروع أنبوب غاز نيجيريا - المغرب 6000 كيلومتر، ويمر عبر 13 دولة أفريقية على طول ساحل المحيط الأطلسي ويفترض أن يمد دولا غير ساحلية هي النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

وينبغي أن يتيح المشروع نقل أكثر من 5000 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى المغرب، وبالتالي سيجرى ربطه مباشرة بخط أنابيب المغرب-أوروبا (GME) وشبكة الغاز الأوروبية.

وأعلِن عن مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب نهاية العام 2016، إذ يأتي على خلفية خصومة إقليمية متزايدة بين المغرب والجزائر التي تُعتبر أكبر مصدر أفريقي للغاز الطبيعي والسابع عالميا، وبلغت الأزمة بين البلدين الجارين ذروتها مع قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في أغسطس 2021 بقرار من الجزائر، لتقرر بعدها الأخيرة قطع الغاز عن المغرب، وأغلقت في أكتوبر الماضي، أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يضخ الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر المغرب، ومنذ ذلك تسعى الرباط إلى إيجاد بدائل لتلبية احتياجاتها.

مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع منافس
وفي نهاية يوليو الماضي، وقع وزراء الطاقة الجزائري والنيجيري والنيجري، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع منافس ضخم لضخ الغاز عبر الصحراء يزيد طوله عن أربعة آلاف كيلومتر لإيصال الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر، ولم يحدد أي جدول زمني لإنجاز المشروع.

وفي خطابه الذي ألقاه بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لـ«المسيرة الخضراء»، قال العاهل المغربي إن «مسار ترسيخ مغربية الصحراء» قد دخل «مرحلة حاسمة».

وفي أغسطس دعا العاهل المغربي بعض الدول الشريكة للمغرب التي لا تؤيد بوضوح موقف الرباط بشأن النزاع في الصحراء الغربية إلى «توضيح مواقفها»، من دون أن يخص بالذكر أي دولة.

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