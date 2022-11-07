Atwasat

فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 08:20 صباحا
فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات
alwasat radio

اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، في مقابلة نُشرت مساء الأحد أن «السباق إلى الإعانات... مخالف لكافة قواعد التجارة الدولية» والمساعدات الأميركية للشركات تستدعي «ردا منسقا وموحدا وقويا» من جانب الأوروبيين.

وقال لومير في المقابلة مع أربع جرائد أوروبية هي «لي زيكو» الفرنسية و«هاندلسبلات» الألمانية و«إل موندو» الإسبانية و«كورييريه ديلا سيرا» الإيطالية، إن «بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تريد أن تقيم مقراتها في أوروبا، باتت مترددة الآن بين مواقع أوروبية وأخرى أميركية»، حسب وكالة «فرانس برس».  وأضاف «في بعض الحالات، تراوح قيمة الإعانات التي تقدمها إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن بين أربعة وعشرة أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضية الأوروبية».

لومير: الصناعة الفرنسية تعاني نقصا في القدرة التنافسية
وأشار إلى أن «قطاعنا الصناعي يخضع أصلا لنقص في القدرة التنافسية مرتبط باختلاف أسعار الطاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا». وأكد أن «المساعدات الهائلة المنصوص عليها في قانون تخفيض التضخم الأميركي و(الشركات) المنافسة الصينية المدعومة بشدة أيضا، قد يعمقان الفجوة أكثر».

والقانون الأميركي حول تخفيض التضخم الذي سُمي كذلك ليجاري التطورات الحالية لكنه في الواقع برنامج إصلاحات بيئية واجتماعية، هو خطة استثمارات بقيمة مئات مليارات الدولارات. وطالب لومير بـ«رد منسق وموحد وقوي من جانب الاتحاد الأوروبي على حلفائنا الأميركيين. وحدها الصرامة ستتيح لنا تحقيق نتائج». وأكد أنه ينتظر «من المفوضية الأوروبية اقتراحات صارمة ومتناسبة». ورأى أن «عند الخروج من أزمة الطاقة الحالية، سيكون لدينا نسبة تضخم على الأرجح أعلى مما نشهده خلال العقود الأخيرة لأن نقل مصانعنا والتخلص من الكربون في الاقتصاد سيرفعان تكلفة بعض المنتجات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم

كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم
عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية

عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية
«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات

«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام

محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام
بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»

بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»
عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات

عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات
شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في تنزانيا

شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في ...
واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا

واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا
في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون

في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون
صالح العوامي رئيسا لنادي الأفريقي درنة

صالح العوامي رئيسا لنادي الأفريقي درنة
كاركاتير حليم - قادة العالم يجتمعون في قمة المناخ «cop27» بمصر

كاركاتير حليم - قادة العالم يجتمعون في قمة المناخ «cop27» بمصر
تآثر الرواية والصحافة: البدايات

تآثر الرواية والصحافة: البدايات
الكوليرا في لبنان.. المرض يتفشى و«منظمة الصحة» تحذر من «وباء»

الكوليرا في لبنان.. المرض يتفشى و«منظمة الصحة» تحذر من «وباء»
ترامب يدعم ملياردير مسلم .. ويدعو لحشد «موجة عملاقة»

ترامب يدعم ملياردير مسلم .. ويدعو لحشد «موجة عملاقة»
النهر الصناعي يعلن عودة ضخ المياه إلى بنغازي

النهر الصناعي يعلن عودة ضخ المياه إلى بنغازي
علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير لنضال الشعب الليبي ضد الفاشية

علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير لنضال الشعب الليبي ...
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباريات السبت 5 نوفمبر في «دورينا»

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباريات السبت 5 نوفمبر في «دورينا»
مؤسس «تويتر» جاك دورسي يشيد بـ«صمود» موظفي الشركة

مؤسس «تويتر» جاك دورسي يشيد بـ«صمود» موظفي الشركة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ماسك يبدأ تفعيل قرار الـ8 دولارات في «تويتر»
ماسك يبدأ تفعيل قرار الـ8 دولارات في «تويتر»
ارتفاع صادرات الجزائر من المحروقات إلى 42.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر
ارتفاع صادرات الجزائر من المحروقات إلى 42.6 مليار دولار بنهاية ...
الكويت تبدأ التشغيل التجاري لمشروع مصفاة الزور
الكويت تبدأ التشغيل التجاري لمشروع مصفاة الزور
عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات
عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم...
«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات
«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي ......
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى ......
«المركزي» المصري يحرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار
«المركزي» المصري يحرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار...
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»...
سوناك يحذر من «قرارات صعبة» لتصحيح «أخطاء» عهد تراس
سوناك يحذر من «قرارات صعبة» لتصحيح «أخطاء» عهد تراس...
المزيد
العاهل المغربي يشيد بأنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا: مشروع من أجل السلام
العاهل المغربي يشيد بأنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا: مشروع ......
فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات
فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات...
طيارو الخطوط الجوية الكينية يواصلون إضرابهم لليوم الثاني
طيارو الخطوط الجوية الكينية يواصلون إضرابهم لليوم الثاني...
«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات
«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات ......
عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات
عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط