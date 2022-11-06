الكويت تبدأ التشغيل التجاري لمشروع مصفاة الزور

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة الأنباء الكويتية، الأحد، أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» أعلنت بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور.

يأتي التشغيل التجاري بعد أن بدأ المشروع الشهر الماضي إنتاج وبيع كميات أولية من زيت الوقود وإمداده لمحطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية، وفق «رويترز».

كان مشروع مصفاة الزور مخططًا منذ عقد من الزمن ولكن جرى تأجيله مرارًا وتكرارًا، وستكون الزور أكبر مصفاة متكاملة ومصنع للبتروكيماويات في الكويت.

مصفاة الزور توفر الوقود بمعايير بيئية عالية

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة «كيبك»، إن مصفاة الزور توفر الوقود بمعايير بيئية عالية لتلبية الطلب على الطاقة في السوق المحلية، كما أنها منفذ لتصريف النفوط الكويتية الثقيلة، بالإضافة إلى توفيرها منتجات تكرير أخرى للتصدير إلى الأسواق العالمية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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وأضاف أن الشركة بدأت اليوم تشغيل المرحلة الأولى بالمصفاة، وستليها خطوات تشغيلية متعاقبة لتشغيل المرحلة الثانية والثالثة وصولًا إلى التشغيل بالطاقة التكريرية القصوى.