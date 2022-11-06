ارتفاع صادرات الجزائر من المحروقات إلى 42.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة، الأحد، قوله إن صادرات الجزائر من المحروقات ارتفعت بنسبة 77% على أساس سنوي إلى 42.6 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022.

وأضاف الوزير محمد عرقاب أن صادرات الفترة نفسها من العام الماضي بلغت 24.1 مليار دولار، وفق «رويترز».

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وكشفت بيانات حديثة، صدرت في منتصف شهر أكتوبر الماضي، عن انخفاض صادرات الغاز الجزائري إلى أوروبا في أول 9 أشهر من العام الجاري (2022)، وذلك في مفاجأة غير متوقعة، في ظل الاتفاقات الكثيرة التي وقعتها شركة النفط والغاز الحكومية سوناطراك منذ بداية العام، لزيادة الصادرات، خاصة إلى القارة العجوز.

وتعول الجزائر كثيرًا على إيراداتها من صادرات النفط والغاز في دعم موازنة الدولة، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة منذ بداية العام الجاري، وتحديدًا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. وأخيرًا، أعلنت سوناطراك زيادة أسعار الغاز إلى إسبانيا وإيطاليا، وذلك بعد خطوة مراجعة الأسعار، بموجب العقود الأصلية الموقعة بينها وبن عملائها في أوروبا.

صادرات الغاز الجزائري إلى أوروبا في 2022

ذكرت منصة «ميس»، في تقرير منفصل، ووفق حساباتها القائمة على بيانات شركة الاستخبارات «كبلر»، أن صادرات الغاز الجزائري إلى أوروبا تراجعت بنسبة 12%، على مستوى سنوي، في أول 9 أشهر من 2022، وبلغت 36.2 مليار متر مكعب.

وأشارت المنصة إلى أن هذا التراجع يأتي في وقت صعب تعيشه أوروبا بسبب أزمة الطاقة، ما يجعلها في أمسّ الحاجة لزيادة وارداتها من الغاز الجزائري.

وتعاني أوروبا من نقص الغاز وارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية مع دول العالم؛ بسبب غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبرايرالماضي، وفرض عقوبات غربية على موسكو، ما تسبَّب في اضطراب أسواق الطاقة العالمية، وصعوبات أكبر في القارة العجوز، نظرًا لاعتماد دولها الكثيف على النفط والغاز الروسيين.