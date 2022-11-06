ماسك يبدأ تفعيل قرار الـ8 دولارات في «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «تويتر» رسميًا إطلاق خدمة الاشتراك للجميع للحصول على علامة التوثيق الزرقاء مقابل 8 دولارات شهريًا.

وقال ماسك، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع «تويتر»، إن «يأتي السبب وراء تراجع الإيرادات، جراء ضغوط نشطاء تويتر على المعلنين، على الرغم من عدم تغير أي شيء مع تعديل المحتوى المقدم فقط».

وفي بيان الشركة بدأ تطبيق «تويتر» تفعيل اشتراك شهري مقابل 8 دولارات للحصول على العلامة الزرقاء للحسابات التي تم التحقق منها، في إطار سياسة المالك الجديد للمنصة، إيلون ماسك.

وأعلن «تويتر» في تحديث لنظام «آي أو إس» الخاص بأجهزة «آبل»، أن المستخدمين الذين يشتركون الآن يمكنهم الحصول على علامة التحقق الزرقاء بجوار أسمائهم تمامًا مثل المشاهير والشركات والسياسيين مقابل 8 دولاات شهريًا.

رسالة من مسؤول أممي إلى ماسك

من جهته، حض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، مالك «تويتر» الجديد إيلون ماسك، على ضمان احترام الشبكة الاجتماعية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة صدرت السبت.

وكتب تورك: «على غرار جميع الشركات، يتعيّن على تويتر أن تفهم الأضرار المرتبطة بمنصتها، وأن تتّخذ خطوات لمعالجتها. على احترام حقوق الإنسان أن يشكل حاجز الأمان بالنسبة لاستخدام المنصة وتطورها. باختصار، أدعوك لضمان إيلاء حقوق الإنسان أهمية محورية في إدارة تويتر تحت قيادتك».