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مؤسس «تويتر» جاك دورسي يشيد بـ«صمود» موظفي الشركة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 نوفمبر 2022, 09:51 مساء
مؤسس «تويتر» جاك دورسي يشيد بـ«صمود» موظفي الشركة
صورة مركّبة تُظهر إيلون ماسك (على اليسار) والمدير التنفيذي السابق لشركة "تويتر" جاك دورسي (على اليمين). (أ ف ب)
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غرد مؤسس شركة «تويتر» جاك دورسي، السبت، عبر «تويتر»، غداة طرد نصف موظفي هذه الشبكة الاجتماعية التي شارك في تأسيسها العام 2006 وغادرها قبل سنة، قائلًا: «الأشخاص في تويتر، القدماء والحاليون، أقوياء وصامدون».

وأضاف: «سيجدون دائمًا طريقة (للنهوض) بغض النظر عن مدى صعوبة اللحظة». وكان عديد الموظفين ينتظرون ردّ فعل رئيسهم السابق صاحب الشخصية الكاريزمية في سيليكون فالي، في الوقت الذي تولّى إيلون ماسك إدارة المنصّة قبل أسبوع. وفُصل الجمعة نحو نصف الموظفين البالغ عددهم 7500 في المجموعة، وفق «فرانس برس».

حل مجلس الإدارة وطرد أغراوال
وقال جاك دورسي: «أدرك أنّ كثيرين بينكم غاضبون منّي. أتحمّل المسؤولية أمام كلّ الذين باتوا في هذا الموقف. لقد جعلت هذه الشركة تكبر بسرعة. أعتذر عن ذلك».

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وكان دورسي غادر مجلس إدارة المؤسسة في العام 2022، بعدما سلّم منصب المدير التنفيذي إلى باراغ أغراوال المدير التكنولوجي السابق في المجموعة، في نهاية نوفمبر 2021.

واشترى إيلون ماسك «تويتر» في 27 أكتوبر. وقام على الفور بحلّ مجلس الإدارة وطرد أغراوال وغيره من كبار المسؤولين.  كذلك، أخرج الشركة من البورصة وأطلق مشاريع كبرى في وقت قصير جدًا.

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