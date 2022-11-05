توقف رحلات الخطوط الجوية الكينية بسبب إضراب طياريها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير النقل الكيني توقف رحلات الخطوط الجوية الوطنية السبت بسبب إضراب لطياريها أثّر على نحو 10 آلاف مسافر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران آلان كيلافوكا إن 23 رحلة جوية ألغيت صباح السبت بسبب الإضراب الذي وصفه بأنه «غير قانوني»، بحسب «فرانس برس».

وحضّ الطيارين المحتجين الذين يشكلون 10 بالمئة من القوة العاملة في الشركة على العودة إلى العمل بحلول منتصف نهار الأحد. وتوجه لهم، قائلا «إذا لم تقوموا بذلك، فسيتم اتخاذ إجراء تأديبي فوري».

واحدة من أكبر الخطوط الجوية في إفريقيا

شركة الطيران المملوكة للدولة الكينية ومجموعة الخطوط الجوية الفرنسية «كاي إل إم»، هي واحدة من أكبر الخطوط الجوية في إفريقيا وتسيّر رحلات بين العديد من بلدانها وأوروبا وآسيا، لكنها تعاني من خسائر فادحة منذ سنوات عدة.

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من جهتها، قالت رابطة طياري الخطوط الجوية الكينية إن كل رحلات الشركة التي يقودها أعضاؤها تعطلت في مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي منذ السادسة صباحًا (الثالثة فجرا بتوقيت غرينتش) السبت، وهي في الإجمال 15 رحلة.

تحسين ظروف عملهم

أضرب الطيارون المطالبون بتحسين ظروف عملهم رغم صدور أمر قضائي يمنعهم من ذلك، ولم يحددوا مدة هذه الحركة الاحتجاجية. واعتبر وزير النقل الكيني كيبشومبا موركومين في تصريح للصحفيين السبت أن الإضراب يرقى إلى مصاف «التخريب الاقتصادي». وتأثر وفقا له نحو 10 آلاف راكب من الإضراب.

وناشد «الطيارين لوضع حد للإضراب» مقرا بأن مطالبهم «يمكن تفهمها». ويطالب الطيارون باستئناف مساهمات الشركة في صندوق ضمان خاص بهم، كما يطالبون بسداد أجور لم تدفع أثناء جائحة كوفيد.

وقال المسؤول النقابي موريثي نياغه «تصرفات إدارة الخطوط الجوية الكينية لم تترك لنا أي خيار آخر»، معربا عن أمله في أن «تخفف إدارة الشركة من موقفها وتدخل في مفاوضات بشأن القضايا المطروحة».