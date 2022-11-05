مصر تستهدف زيادة الناتج المحلي 18 مليار دولار من الهيدروجين الأخضر بحلول 2025

القاهرة - بوابة الوسط

قال مجلس الوزراء المصرى اليوم السبت إن مصر تستهدف زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بما بين عشرة مليارات و18 مليار دولار بحلول 2025، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التى تعتزم البلاد الإعلان عنها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب27».

وذكر المجلس في بيان إن الإستراتيجية تستهدف الاستحواذ على ثمانية بالمئة من سوق الهيدروجين عالميا. وأضاف «من المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار/كجم عام 2050 مقارنة بـ2.7 دولار/كجم عام 2025… سيتيح أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة، بجانب المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وكذلك تقليل انبعاثات الكربون».

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ووقعت مصر، التي تستضيف مؤتمر المناخ هذا الشهر بمدينة شرم الشيخ، في الآونة الأخيرة سلسلة من مذكرات التفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهو مصطلح يشير إلى إنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر طاقة متجددة دون أي انبعاثات كربونية.