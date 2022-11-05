أكبر منصة للعملات المشفرة تؤكد تحويل أموال إيرانية عبرها

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة باينانس الجمعة، إن أموالا مملوكة أو موجهة لإيرانيين، جرى تحويلها عبر أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم، ما قد يعرضها لمخاطر انتهاك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.

وأوضح مسؤول قسم العقوبات في باينانس، شغري بويراز، «اكتشفنا في وقت سابق هذا الأسبوع أن باينانس تفاعلت مع جهات سيئة» باستخدام عمليات تبادل العملات الإيرانية المشفرة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكتب بويراز على مدونة موقع الشركة، أن بعض هؤلاء المستخدمين «حاولوا تحريك عملة مشفرة من خلال منصة باينانس»، مضيفا «فور اكتشافنا للأمر، اتخذنا إجراء لتجميد تحويلات (و) تجميد حسابات».

ولم ترد باينانس على استفسار من «فرانس برس» حول عدد تلك الحسابات والمبالغ المعنية بالإجراء.

لا عقوبات على أي منصات إيرانية

وبحسب «رويترز»، فقد عبر ما مجموعه 7.8 مليار دولار تقريبا منصة باينانس، تتصل بحسابات على نوبيتكس، أكثر المنصات الإيرانية استخداما.

ولا تخضع أي من المنصات الإيرانية للعملات الرقمية حتى الآن لعقوبات، غير أن قيودا تفرضها الولايات المتحدة تحظر على كيانات أميركية أو أفراد بيع سلع وخدمات إلى مواطنين إيرانيين أو شركات أو مؤسسات، ويشمل الحظر الخدمات المالية.

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وأسس مقاول صيني-كندي منصة باينانس في 2017، لكن عقب فرض قيود على أنشطتها في الصين نقلت عملياتها إلى البحرين ودبي وباريس وجزر كايمان، بينما يعاني فرعها في الولايات المتحدة من الإجراءات التنظيمية.

وبحسب «رويترز»، نقلا عن الشركة المتخصصة «تشاينا أناليسيز»، فإن فرع باينانس في الولايات المتحدة أجرى مبادلات مع منصات إيرانية للعملات المشفرة.

وبتعاملاتها مع مواقع إيرانية تعرض بايناناس نفسها لمخاطر، أن تكون سمحت لأشخاص أو كيانات مستهدفة بعقوبات أميركية بتحويل أموال.