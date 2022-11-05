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«تويتر» تؤكد تسريح 50% من الموظفين بعد استحواذ «ماسك» على الشركة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 نوفمبر 2022, 10:31 صباحا
«تويتر» تؤكد تسريح 50% من الموظفين بعد استحواذ «ماسك» على الشركة
حساب إيلون ماسك في تويتر على شاشة أحد الهواتف مع خلفية لرمز الموقع، 13 مايو 2022 (أ ف ب)
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قال رئيس إدارة السلامة والنزاهة في شركة تويتر، يوئيل روث، الجمعة في تغريدة على «تويتر»، إن الشركة استغنت عن 50% من موظفيها، بينما قال إنه لم يطرأ أي تغيير على الآلية المتعلقة بالإشراف على المحتوى بمنصة التواصل الاجتماعي.

وسعى رئيس السلامة والنزاهة في تغريدته، إلى طمأنة المستخدمين والمعلنين بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الشركة، وفق وكالة «رويترز».

وأوضح «روث» أن 15% من موظفي «تويتر» في فريق السلامة والنزاهة، المسؤول عن منع انتشار المعلومات الخاطئة والمحتوى الضار، جرى تسريحهم، مضيفا أن عمليات التسريح على مستوى الشركة أثرت على 50% من الموظفين، وهو أول تأكيد من «تويتر» حول حجم عمليات التسريح.

«مكافحة المعلومات المضللة أولوية قصوى»
ومع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي بعد أيام قليلة، قال روث إن مكافحة المعلومات المضللة الضارة تظل أولوية قصوى.

- «فرانس برس»: تويتر تسرح نحو 50% من موظفيها في كل أنحاء العالم

من جهته، قال ماسك في تغريدة بعد فترة وجيزة من تغريدة روث «مرة أخرى، لكي نكون واضحين تماما، يظل التزام تويتر القوي بالإشراف على المحتوى دون تغيير على الإطلاق».

كان ماسك قال في وقت سابق إن «تويتر» شهدت «انخفاضا هائلا في الإيرادات» بسبب جماعات الحقوق المدنية التي أثارت مخاوف بشأن كيفية تأثير التسريح على آلية الإشراف على المحتوى، وضغطت على كبار المعلنين لسحب إنفاقهم الإعلاني، فيما قالت علامات تجارية كبرى إنها توقفت عن الإعلان على «تويتر» بالفعل.

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