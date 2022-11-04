إردوغان وبوتين يتفقان على إرسال الحبوب الروسية للدول الأفريقية الفقيرة مجانا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الجمعة، إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة أن تذهب الحبوب الروسية التي يجرى إرسالها بموجب اتفاق التصدير عبر البحر الأسود للدول الأفريقية الفقيرة مجانا.

وأوضح إردوغان في خطاب أمام رجال أعمال في إسطنبول «في اتصالي الهاتفي مع فلاديمير بوتين، قال دعونا نرسل هذه الحبوب إلى دول مثل جيبوتي والصومال والسودان مجانا، واتفقنا على ذلك»، وفق وكالة «رويترز».

روسيا ستعوض الكمية الكاملة من الحبوب للدول الأكثر فقرا

يأتي تصريح إردوغان بعدما استأنفت موسكو الأربعاء، مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الذي تم إبرامه بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، منهية بذلك أربعة أيام من عدم التعاون استمر خلالها تدفق الصادرات من الموانئ الأوكرانية.

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وقال بوتين، هذا الأسبوع إنه حتى لو انسحبت روسيا من الاتفاق مرة أخرى، فإنها ستعوض الكمية الكاملة من الحبوب المخصصة «للدول الأكثر فقرا» من مخزونها وبالمجان.