دول مجموعة السبع تدعو روسيا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

حضّت دول مجموعة السبع، روسيا على تمديد اتفاق يسمح بمرور آمن لشحنات الحبوب من أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع في غرب ألمانيا، وفق ما أفاد مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية الجمعة.

وقال المسؤول الأميركي، إن «الجميع اتفقوا على الحاجة إلى تمديد مبادرة البحر الأسود بشأن الحبوب»، وفق وكالة «فرانس برس».