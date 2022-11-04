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شولتس يدعو بوتين لتمديد اتفاق تصدير الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 11:34 صباحا
شولتس يدعو بوتين لتمديد اتفاق تصدير الحبوب
المستشار الألماني أولاف شولتس. (الإنترنت)
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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتمديد اتفاق يسمح بمرور شحنات الحبوب بشكل آمن من أوكرانيا لتجنّب أزمة جوع.

وقال شولتس، للصحفيين خلال زيارة إلى بكين، «أحض الرئيس الروسي على عدم رفض تمديد اتفاق الحبوب الذي تنقضي مهلته خلال أيام.. يجب عدم استخدام الجوع سلاحا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

كما طالب المستشار الألماني، الرئيس الصيني شي جينبينغ باستخدام «نفوذه» لدفع روسيا لوقف «حربها العدوانية» ضد أوكرانيا.

وقال شولتس «لقد قلت للرئيس (الصيني) إنه من المهم أن تستخدم الصين نفوذها على روسيا»، مشيرا إلى أن «الأمر يتعلق بضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي نلتزم بها جميعا، وبمبادئ مثل السيادة ووحدة الأراضي والتي تعتبر مهمة أيضا بالنسبة للصين».

- شولتس يصل الصين ويلتقي شي جينبينغ

في وقت سابق من اليوم، وصل المستشار الألماني، إلى بكين، في زيارة هي الأولى لزعيم في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع منذ بداية جائحة «كوفيد»، وفي وقت يتزايد التحدي الغربي للنظام الصيني.

وهبطت طائرة شولتس في العاصمة الصينية حوالى الساعة 09.40 (01.40 بتوقيت غرينتش)، حسب ما ذكر صحفي بوكالة «فرانس برس». وتستغرق هذه الزيارة بضع ساعات.

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