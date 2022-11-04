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آلاف الإسبان في الشارع للمطالبة بزيادة الأجور

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 08:28 صباحا
آلاف الإسبان في الشارع للمطالبة بزيادة الأجور
محتجون يطالبون برفع الأجور في مدريد، 3 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد، الخميس، بدعوة من النقابتين العماليتين الرئيسيتين في البلاد للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة التضخم، وهددوا بمواصلة التعبئة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع أرباب العمل خلال مفاوضات جارية. 

ولبى 25000 محتج في مدريد  نداء النقابتين. وتجمعوا في أماكن عدة في العاصمة قبل أن يتوجهوا ليلتقوا في «بلازا مايور» في قلب مدريد بجانب لافتة كبيرة كتب عليها «راتب أو صراع»، وفق وكالة «فرانس برس». 

وقال الأمين العام لنقابة لجان العمال «سي سي أو أو»  يوناي سوردو، إن الموظفين «أتوا من كل أنحاء إسبانيا مع شعار واضح جدا: إما زيادة الأجور، أو زيادة النزاعات في عالم العمل بشكل كبير طوال العام المقبل في بلدنا». وكرر زعيم نقابة «يو جي تي» بيبي ألفاريز هذه الرسالة، داعيا أصحاب الأعمال إلى ضمان الحفاظ على «القوة الشرائية» للموظفين، وقال إن «الثروة يجب أن توزع بشكل أفضل وألا تبقى في أيدي قلة». 

- مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة

المتظاهرون ينددون بتآكل قوتهم الشرائية
وندد المتظاهرون بتآكل قوتهم الشرائية في حين بلغ التضخم 7.3% خلال عام واحد في أكتوبر. وانخفض مستوى التضخم بشكل واضح مقارنة بشهر يوليو (10.8%)، لكنه لا يزال مرتفعا جدا، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. 

وقالت الموظفة في قطاع الخدمات ماريا لويزا أورتيغا (57 عاما): «لا زالت الأجور منخفضة جدا»، بينما ارتفعت أسعار السلع الأساسية. وأكدت أهمية «رفع الأجور بنفس نسبة التضخم». 

وتأتي التظاهرة بينما تتفاوض الحكومة الإسبانية مع نقابات الموظفين ومنظمات أصحاب العمل لرفع الحد الأدنى للأجور مجددا، والبالغ حاليًا ألف يورو شهريا تُدفع على 14 شهرا. 

ويقود حزب «بوديموس» اليساري الراديكالي، حليف الحزب الاشتراكي بزعامة بيدرو سانشيز، في الائتلاف الحاكم، حملة بهدف زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، ليتماشى مع نسبة التضخم. ويعارض أصحاب الأعمال هذه الزيادة. وتعهدت حكومة سانشيز برفع الحد الأدنى للأجور إلى 60% من متوسط الأجور مع نهاية ولاية المجلس التشريعي في ديسمبر 2023، بهدف رفع الحد الأدنى للأجور في إسبانيا إلى مستوى جيرانها الأوروبيين.

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