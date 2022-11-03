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بريطانيا ستحظر نقل النفط الروسي إذا تخطى سعره السقف المحدد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 نوفمبر 2022, 07:13 مساء
بريطانيا ستحظر نقل النفط الروسي إذا تخطى سعره السقف المحدد
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أعلنت لندن، اليوم الخميس، أنها ستحظر على السفن والشركات البريطانية نقل النفط الخام الروسي إذا تخطى سعر شرائه السقف الذي حددته كل من مجموعة السبع وأستراليا.

وقالت وزارة الخزانة، إن التشريع الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 5 ديسمبر «يفرض حظرا على السفن وشركات الخدمات البريطانية التي تسهل النقل البحري للنفط الخام الروسي»، مضيفة أن الحظر سيطبق ما لم يتم «شراء النفط بسعر مماثل أو أقل من الحد الأقصى الذي حدده تحالف الحد الأقصى للسعر الذي شكلته دول مجموعة السبع وأستراليا»، حسب وكالة «فرانس برس».

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