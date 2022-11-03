Atwasat

وكالة دولية: أوروبا قد تواجه نقصا في الطاقة العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 نوفمبر 2022, 04:23 مساء
وكالة دولية: أوروبا قد تواجه نقصا في الطاقة العام المقبل
تظاهرة ضد ارتفاع الأسعار في برلين، 8 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

حذرت وكالة الطاقة الدولية «IEA»، الخميس، من أن أوروبا تواجه خطر نفاد الغاز خلال شتاء 2023-2024، ودعت الحكومات إلى «التحرك الفوري»، وخصوصا لخفض الطلب. 

قد تواجه الكتلة نقصا من نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز العام المقبل في حالة التوقف الكامل للتسليم من روسيا ولكن أيضا بسبب الانتعاش الاقتصادي للصين التي ستنفق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية وهي وكالة أنشأتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 1974 لتقديم المشورة للحكومات بشأن سياسة الطاقة الخاصة بها، وفق وكالة «فرانس برس».

- الاتحاد الأوروبي يعد بتقديم 500 مليون يورو لمواجهة أزمة الطاقة في دول البلقان
- قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»

وقال مدير الاحتياطات الأوروبية فاتح بيرول لصحفيين خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن النسبة الممتلئة من الاحتياطات الأوروبية  لن تتخطى 65% في بداية شتاء 2023-2024، مقارنة بـ 95% اليوم. 

وتحذر وكالة الدولية للطاقة في تقريرها من أن «حجم الإمداد من الاحتياطات الحالية وانخفاض أسعار الغاز حديثا ودرجات الحرارة المعتدلة بشكل غير عادي، يجب ألا تؤدي إلى استنتاجات متفائلة جدا بالنسبة للمستقبل». ويؤكد التقرير أن الظروف الجيوسياسية والاقتصادية العالمية للتزود وملء الاحتياطات قد تكون قد تغيّرت إلى حد كبير في صيف 2023 مقارنة بالعام 2022.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أساريا والمحلة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أساريا والمحلة
«وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا المؤقتة

«وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا المؤقتة
بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس

بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس
«مقابلة خاصة»: محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي

«مقابلة خاصة»: محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي
إصابة رئيس وزراء باكستان السابق في محاولة اغتيال

إصابة رئيس وزراء باكستان السابق في محاولة اغتيال
دعمها المزعوم لروسيا بـ«المسيرات».. هل يصب في صالح إيران؟

دعمها المزعوم لروسيا بـ«المسيرات».. هل يصب في صالح إيران؟
كاركاتير خيري - وعد بلفور

كاركاتير خيري - وعد بلفور
إضاءة على «سيد الأسرار»

إضاءة على «سيد الأسرار»
18 لاعبة فى بطولة «شطرنج طرابلس» للإناث

18 لاعبة فى بطولة «شطرنج طرابلس» للإناث
بايدن يحذر من فوضى قد تضرب الولايات المتحدة

بايدن يحذر من فوضى قد تضرب الولايات المتحدة
خسارة ثقيلة لفريق «الأخضر» أمام «بلاتو يونايتيد» النيجيري

خسارة ثقيلة لفريق «الأخضر» أمام «بلاتو يونايتيد» النيجيري
شاهد في «هذا المساء»: قمة عربية أخرى.. إعلان وتصريحات ولا جديد

شاهد في «هذا المساء»: قمة عربية أخرى.. إعلان وتصريحات ولا جديد
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية

قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
السعودية تشارك بمقاتلات «إف-15» في تدريبات «فالكون آي» العسكرية باليونان

السعودية تشارك بمقاتلات «إف-15» في تدريبات «فالكون آي» العسكرية باليونان
القادة العرب يدعمون «عضوية كاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة.. ويتمسكون بـ«عدم الانحياز» إزاء الحرب في أوكرانيا

القادة العرب يدعمون «عضوية كاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة.. ويتمسكون بـ«عدم ...
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»

شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»
«إعلان الجزائر»: القادة العرب يدعمون «الحل الليبي» وصولا إلى انتخابات تحقق الاستقرار

«إعلان الجزائر»: القادة العرب يدعمون «الحل الليبي» وصولا إلى انتخابات تحقق ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يؤكد استمراره في رفع الفائدة لكبح التضخم
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يؤكد استمراره في رفع الفائدة لكبح ...
كندا تأمر شركات صينية بالانسحاب من اتفاقات للمعادن النادرة
كندا تأمر شركات صينية بالانسحاب من اتفاقات للمعادن النادرة
التضخم في أعلى مستوياته بتركيا منذ 25 عاما
التضخم في أعلى مستوياته بتركيا منذ 25 عاما
عمال النقل يعلقون إضرابهم المفاجئ في تونس
عمال النقل يعلقون إضرابهم المفاجئ في تونس
أعلى زيادة في معدلات الفائدة ببريطانيا منذ 33 عاما
أعلى زيادة في معدلات الفائدة ببريطانيا منذ 33 عاما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي ......
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع ......
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى ......
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»...
«المركزي» المصري يحرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار
«المركزي» المصري يحرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار...
المزيد
بريطانيا ستحظر نقل النفط الروسي إذا تخطى سعره السقف المحدد
بريطانيا ستحظر نقل النفط الروسي إذا تخطى سعره السقف المحدد...
وكالة دولية: أوروبا قد تواجه نقصا في الطاقة العام المقبل
وكالة دولية: أوروبا قد تواجه نقصا في الطاقة العام المقبل...
بيربوك: مجموعة السبع لن تسمح لروسيا بـ«تجويع» الأوكرانيين هذا الشتاء
بيربوك: مجموعة السبع لن تسمح لروسيا بـ«تجويع» الأوكرانيين ......
أعلى زيادة في معدلات الفائدة ببريطانيا منذ 33 عاما
أعلى زيادة في معدلات الفائدة ببريطانيا منذ 33 عاما...
عمال النقل يعلقون إضرابهم المفاجئ في تونس
عمال النقل يعلقون إضرابهم المفاجئ في تونس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط