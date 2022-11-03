وكالة دولية: أوروبا قد تواجه نقصا في الطاقة العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت وكالة الطاقة الدولية «IEA»، الخميس، من أن أوروبا تواجه خطر نفاد الغاز خلال شتاء 2023-2024، ودعت الحكومات إلى «التحرك الفوري»، وخصوصا لخفض الطلب.

قد تواجه الكتلة نقصا من نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز العام المقبل في حالة التوقف الكامل للتسليم من روسيا ولكن أيضا بسبب الانتعاش الاقتصادي للصين التي ستنفق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية وهي وكالة أنشأتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 1974 لتقديم المشورة للحكومات بشأن سياسة الطاقة الخاصة بها، وفق وكالة «فرانس برس».

- الاتحاد الأوروبي يعد بتقديم 500 مليون يورو لمواجهة أزمة الطاقة في دول البلقان

- قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»

وقال مدير الاحتياطات الأوروبية فاتح بيرول لصحفيين خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن النسبة الممتلئة من الاحتياطات الأوروبية لن تتخطى 65% في بداية شتاء 2023-2024، مقارنة بـ 95% اليوم.

وتحذر وكالة الدولية للطاقة في تقريرها من أن «حجم الإمداد من الاحتياطات الحالية وانخفاض أسعار الغاز حديثا ودرجات الحرارة المعتدلة بشكل غير عادي، يجب ألا تؤدي إلى استنتاجات متفائلة جدا بالنسبة للمستقبل». ويؤكد التقرير أن الظروف الجيوسياسية والاقتصادية العالمية للتزود وملء الاحتياطات قد تكون قد تغيّرت إلى حد كبير في صيف 2023 مقارنة بالعام 2022.