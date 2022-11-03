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عمال النقل يعلقون إضرابهم المفاجئ في تونس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 نوفمبر 2022, 12:21 مساء
عمال النقل يعلقون إضرابهم المفاجئ في تونس
مواطن تونسي يمتطي دراجة هوائية ويعبر محطة القطارات في العاصمة تونس، 2 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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علق موظفو قطاع النقل الحكومي بالعاصمة تونس، الخميس، إضرابا نفذوه بشكل مفاجئ ليوم شل خطوط النقل عبر الحافلات والمترو (القطارات) للاحتجاج على تأخر صرف رواتب موظفي الشركة، وفقا لوزارة النقل.  

واستؤنفت حركة وسائل النقل بشكل عادي، الخميس، بعد أن شهدت العاصمة طوال الأربعاء، اضطرابا لعدم تمكن عديد المواطنين من الالتحاق بعملهم منذ الصباح، وفقا لمراسل وكالة «فرانس برس». 

وأعلنت وزارة النقل في بيان ليل الأربعاء-الخميس «استئناف السفرات على شبكة الحافلات والمترو وبالتالي تعليق الإضراب الفجئي الذي نفذه أعوان الشركة؛ وذلك على إثر جلسة تفاوضية جمعت مسؤولي الشركة والطرف النقابي»، وأكدت الوزارة أنها ستمكن الموظفين من مستحقاتهم في الآجال المحددة.

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تأخر رواتب موظفي قطاع النقل الحكومي
والأربعاء، قال كاتب عام جامعة النقل (نقابة) وجيه الزيدي، في تصريح صحفي إن «أكثر من 8300 موظف وإلى اليوم لم تصل رواتبهم... هذا تسبب في احتقان داخل المؤسسة وبين الموظفين».

وتشغل شركة نقل تونس 250 حافلة و15 عربة قطار تربط العاصمة بإقليم تونس الكبرى الذي يضم أربع محافظات يقطنها أكثر من مليوني نسمة. وندد المسؤول النقابي «بعدم تجاوب أي مسؤول من الوزارة في خصوص تاريخ صرف الرواتب وبتدهور وضعية أسطول الشركة من الحافلات». 

وتشهد تونس أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات تفاقمت إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة «كوفيد-19».

وأعلن صندوق النقد الدولي منذ أسبوعين توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار على 48 شهرا في انتظار موافقة نهائية يجري إقرارها في ديسمبر المقبل. ومقابل القرض، تتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه فضلا عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية وإصلاحها.

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