زيلينسكي يشيد باستمرار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأربعاء، باستمرار اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود «المهم للعالم بأسره»، وذلك بعد أن وافقت موسكو على استئناف مشاركتها في الاتفاق الدولي المبرم في يوليو.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي الذي ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «حققنا اليوم نتيجة دبلوماسية مهمة لبلدنا وللعالم بأسره: تنفيذ مبادرة تصدير الحبوب (الأوكرانية) سيستمر».

زيلينسكي: مطالبة موسكو بضمانات «تظهر فشل عدوانها»

كما اعتبر الرئيس الأوكراني أن مطالبة روسيا بضمانات لاستئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية «تظهر فشل عدوانها» على بلاده.

وقال زيلينسكي: «هذا يظهر فشل العدوان الروسي ومدى قوتنا عندما نظل متحدين». وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق تلقيها ضمانات خطيّة «كافية» من كييف، بحسب وكالة «فرانس برس».