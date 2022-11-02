Atwasat

تونس.. إضراب مفاجئ في قطاع النقل يشل العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 03:28 مساء
تونس.. إضراب مفاجئ في قطاع النقل يشل العاصمة
تظاهرات في العاصمة التونسية احتجاجا على الوضع الاقتصادي. (افنترنت)
alwasat radio

نفذ موظفو قطاع النقل الحكومي بالعاصمة تونس الأربعاء إضرابا مفاجئا شل خطوط النقل عبر الحافلات والمترو «القطارات» للاحتجاج على تأخر صرف رواتب موظفي الشركة، على ما أفاد مراسل «فرانس برس».  

منذ ساعات الفجر اكتظت محطات الحافلات في وسط العاصمة بالمسافرين الذين ينتظرون وسط تذمر لعدم تمكنهم من الالتحاق بمقرّ عملهم.  وقال كاتب عام جامعة النقل (نقابة) وجيه الزيدي في تصريحات صحفية إن «أكثر من 8300 موظف وإلى اليوم لم تصل رواتبهم... هذا تسبب في احتقان داخل المؤسسة وبين الموظفين»، بحسب «فرانس برس».

موعدا انتهاء الإضراب
تشغل شركة نقل تونس 250 حافلة و15 عربة قطار تربط العاصمة بإقليم تونس الكبرى الذي يضم أربع محافظات يقطنها أكثر من مليوني نسمة.

- المعارضة التونسية تتظاهر ضد سياسة الرئيس قيس سعيّد وتدهور الوضع الاقتصادي
- اتحاد الشغل التونسي يرفض خيارات الحكومة «المؤلمة» في مفاوضاتها مع صندوق النقد

وندد المسؤول النقابي «بعدم تجاوب أي مسؤول من الوزارة (النقل) في خصوص تاريخ صرف الرواتب» و«بتدهور» وضعية أسطول الشركة من الحافلات. ولم تحدد النقابة التابعة «للاتحاد العام التونسي للشغل» (المركزية النقابية) موعدا لانتهاء الاضراب.

أزمة اقتصادية متواصلة
تشهد تونس أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات تفاقمت إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كوفيد-19. وأعلن صندوق النقد الدولي منذ أسبوعين توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار على 48 شهرا في انتظار موافقة نهائية يجري إقرارها في ديسمبر المقبل.

ومقابل القرض، تتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه فضلا عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية وإصلاحها.

إلى ذلك، تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية منذ أن قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد احتكار السلطات في 25 يوليو 2021 وعيّن لاحقا حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: بث مباشر لمباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»

شاهد: بث مباشر لمباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول

ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول
قناة الوسط «wtv» تعتذر عن عدم نقل مباراة النصر في نيجيريا.. وتذيع مباراة الأخضر في موعدها

قناة الوسط «wtv» تعتذر عن عدم نقل مباراة النصر في نيجيريا.. وتذيع مباراة الأخضر ...
«تحقيقات»: الدواء سبب الداء!

«تحقيقات»: الدواء سبب الداء!
«وسط الخبر»: المشري رئيسًا.. طموح شخصي أم مخرج واقعي؟

«وسط الخبر»: المشري رئيسًا.. طموح شخصي أم مخرج واقعي؟
«اقتصاد بلس»: النيابة العامة تواصل مكافحة الفساد والحد من الجرائم المصرفية

«اقتصاد بلس»: النيابة العامة تواصل مكافحة الفساد والحد من الجرائم المصرفية
«المختلط الليبي» يحرز بطولة الجزائر الدولية للسلة 3×3 (صور)

«المختلط الليبي» يحرز بطولة الجزائر الدولية للسلة 3×3 (صور)
بعد تلقيها «ضمانات خطية» من أوكرانيا.. روسيا تعلن استئناف مشاركتها في «اتفاق الحبوب»

بعد تلقيها «ضمانات خطية» من أوكرانيا.. روسيا تعلن استئناف مشاركتها في «اتفاق ...
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»

تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»
لاعبو الأهلي طرابلس يسهمون في نقل الجمهور لبنغازي

لاعبو الأهلي طرابلس يسهمون في نقل الجمهور لبنغازي
«أكلات ماجدة» (10): أفضل طريقة لتحضير البكلاوة

«أكلات ماجدة» (10): أفضل طريقة لتحضير البكلاوة
كاركاتير حليم - في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

كاركاتير حليم - في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: تاريخ وآراء السري.. نجم «المدينة» والمنتخب الوطني

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: تاريخ وآراء السري.. نجم «المدينة» والمنتخب ...
منظمة الصحة تبقي على «أعلى مستوى» من التأهب لمواجهة جدري القرود

منظمة الصحة تبقي على «أعلى مستوى» من التأهب لمواجهة جدري القرود
توتنهام وأينتراخت إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

توتنهام وأينتراخت إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل المملكة

السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل ...
انطلاق أعمال القمة العربية الـ31 في الجزائر

انطلاق أعمال القمة العربية الـ31 في الجزائر
7 مباريات في الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز.. تعرف على المواعيد

7 مباريات في الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز.. تعرف على المواعيد
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان سيتحدث إلى بوتين وزيلينسكي بشأن اتفاق الحبوب
إردوغان سيتحدث إلى بوتين وزيلينسكي بشأن اتفاق الحبوب
إيلون ماسك يفرض رسوما شهرية على الحسابات الموثقة في «تويتر»
إيلون ماسك يفرض رسوما شهرية على الحسابات الموثقة في «تويتر»
زيلينسكي: روسيا ستتلقى ردا قاسيا على إعاقة عمليات تصدير الأغذية
زيلينسكي: روسيا ستتلقى ردا قاسيا على إعاقة عمليات تصدير الأغذية
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مخزونات الخام الأميركية
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مخزونات الخام الأميركية
ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في أميركا خلال سبتمبر
ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في أميركا خلال سبتمبر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي ......
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع ......
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى ......
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»...
«المركزي» المصري يحرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار
«المركزي» المصري يحرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار...
المزيد
«غرينبيس» تحذر من مخاطر أمن المياه والغذاء بتغير المناخ في الشرق الأوسط
«غرينبيس» تحذر من مخاطر أمن المياه والغذاء بتغير المناخ في ......
تونس.. إضراب مفاجئ في قطاع النقل يشل العاصمة
تونس.. إضراب مفاجئ في قطاع النقل يشل العاصمة...
بقيمة 100 مليار دولار.. اتفاق بين أميركا والإمارات لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة
بقيمة 100 مليار دولار.. اتفاق بين أميركا والإمارات لدعم ......
ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في أميركا خلال سبتمبر
ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في أميركا خلال سبتمبر...
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مخزونات الخام الأميركية
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مخزونات الخام الأميركية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط