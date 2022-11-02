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ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في أميركا خلال سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 10:29 صباحا
ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في أميركا خلال سبتمبر
الرئيس الاميركي جو بايدن، مع أطفال خلال احتفالهم بعيد هالوين في واشنطن، 31 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة مجددا في سبتمبر، ليصل إلى 10.7 ملايين، على ما أفاد المكتب الأميركي للإحصاء.

وازداد عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 437 ألفا خلال الشهر، ما أدى بشكل جزئي إلى محو التراجع الذي سجّل في أغسطس، وفقا للبيانات المنشورة في تقرير فرص العمل ودوران سوق العمل «جولتس»، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان العدد الإجمالي للوظائف الشاغرة أعلى بكثير من توقعات المحللين التي، بخلاف النتائج، كانت تترقب انخفاضا بحوالى 500 ألف وظيفة مقارنة بالشهر السابق، وفقا لموقع «ماركتووتش» المتخصص.

زيادة مدفوعة بقطاعات الخدمات اللوجستية والصيحة
وفي التفاصيل، فإن الزيادة في عدد الوظائف الشاغرة كانت مدفوعة بشكل أساسي بقطاعات الخدمات اللوجستية والصحة والمساعدة الاجتماعية، بالإضافة إلى الفنادق والمطاعم.

وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في هندسة العوامل البشرية في الولايات المتحدة  روبيلا فاروقي: «لقد ازدادت فرص العمل بشكل غير متوقع» ما يدل على استمرار الطلب القوي في سوق العمل والذي لا يتباطأ رغم تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.

وفي حين ازداد عدد الوظائف الشاغرة، انخفضت التعيينات من ناحية أخرى، إلى 6.1 ملايين (مقارنة ب6.3 ملايين في أغسطس)، ويعود ذلك إلى تراجع قطاع الصناعة التحويلية وكذلك في مجال التعليم، وفقا للبيانات التي نشرها المكتب الأميركي للإحصاء.

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