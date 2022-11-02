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أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مخزونات الخام الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 08:47 صباحا
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مخزونات الخام الأميركية
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية، مما يشير إلى استمرار الطلب رغم الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي أعاقت النمو العالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 1.13 دولار أو 1.2% إلى 95.78 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 1.26 دولار أو 1.4% إلى 89.63 دولار للبرميل، حسب وكالة «فرانس برس».

وقفز كلا العقدين القياسيين بنحو 2% في الجلسة السابقة على خلفية ضعف الدولار الأميركي، بعد مذكرة لم يتحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي قالت إن الحكومة الصينية ستدرس طرقًا لتخفيف قواعد مواجهة فيروس «كورونا» المستجد اعتبارًا من مارس المقبل، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب في ثاني أكثر دولة مستهلكة للنفط على مستوى العالم.

انخفاض مخزونات الخام الأميركية
وفي إشارة إيجابية أخرى للطلب، أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي اليوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو 6.5 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر، وفقا لمصادر السوق.

وكان ثمانية محللين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا في المتوسط ​​ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 400 ألف برميل. وفي الوقت نفسه، تراجعت مخزونات الوقود أكثر من المتوقع، مع انخفاض المخزونات بمقدار 2.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بسحب 1.4 مليون برميل.

وتراجعت العملة الأميركية من أعلى مستوى لها في أسبوع واحد تقريبا مقابل سلة العملات الرئيسية الأخرى، مع قلق المتداولين قبل قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن سعر الفائدة الذي يلوح في الأفق يوم الأربعاء، وضعف الدولار يجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى.

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