زيلينسكي: روسيا ستتلقى ردا قاسيا على إعاقة عمليات تصدير الأغذية

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الثلاثاء، أن «ممر الحبوب يحتاج إلى حماية ذات موثوقية وطويلة الأمد»، في وقت ليس من المرتقب أن تعبر أي سفينة شحن الأربعاء الممر الإنساني المخصص لنقل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود.

وقال في كلمته اليومية التي تُبثّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن «روسيا يجب أن تفهم بشكل واضح أنها ستتلقى ردًّا عالميًّا قاسيًا على كلّ إجراء يعيق عمليات تصديرنا للأغذية». وأضاف «إنها حرفيًّا مسألة حيويّة لعشرات ملايين الأشخاص»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- بوتين لأردوغان: نريد «ضمانات حقيقية» من كييف بشأن اتفاق الحبوب

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، إنه يريد «ضمانات حقيقية» من كييف بشأن احترام الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية والذي علّقت روسيا مشاركتها فيه.