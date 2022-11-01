ارتفاع أرباح «أرامكو» 39% في الربع الثالث بفضل أسعار النفط العالية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية، الثلاثاء، تحقيق زيادة بنسبة 39% في أرباحها بالربع الثالث من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ بفضل ارتفاع أسعار النفط الناجم عن استمرار الحرب في أوكرانيا.

وذكرت الشركة النفطية العملاقة في بيان أن «صافي الدخل بلغ 159.12 مليار ريال (42.43 مليار دولار) للربع الثالث من العام 2022، مقارنة مع 114.09 مليار ريال سعودي (30.43 مليار دولار) للربع ذاته من العام 2021»، مشيرة إلى أن «الزيادة في صافي الدخل مدفوعة بشكل أساس بارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة»، حسب وكالة «فرانس برس».