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بايدن يهدد شركات النفط الكبرى بفرض ضرائب على أرباحها الزائدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 09:49 مساء
بايدن يهدد شركات النفط الكبرى بفرض ضرائب على أرباحها الزائدة
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت)
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حض الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، شركات النفط الكبرى على إعادة استثمار أرباحها في خفض أسعار الطاقة وإذا لم تفعل ذلك، فإنه سيطلب من الكونغرس فرض ضرائب على أرباحها الزائدة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن مارس مجددًا ضغطًا على شركات النفط والغاز الكبرى «لاستثمار أرباحها القياسية في خفض أسعار الطاقة للأُسر الأميركية وزيادة إنتاجها». وأضاف: «إذا لم تفعل ذلك، سيطلب (بايدن) من الكونغرس التفكير في فرض ضرائب عليها وإخضاعها لقيود أخرى»، وفق «فرانس برس».

الذهاب إلى خفض الأسعار
والسبت الماضي، هاجم الرئيس الأميركي، شركات النفط لتحقيقها أرباحًا ضخمة على حساب الأميركيين، مؤكدًا أن هذه الأرباح تعود إلى مالكي الأسهم ومديريهم التنفيذيين بدلًا عن الذهاب إلى خفض الأسعار.

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وأشار ترامب، خلال ظهور نادر مشترك مع نائبة الرئيس كاملا هاريس، في حفل جمع تبرعات قيمته مليون دولار في ولاية بنسلفانيا، إلى تراجع الأسعار في محطات البنزين من الذروة التي وصلت إليها خلال الصيف، مؤكدًا أنه يمكن إحراز مزيد التقدم إذا خفضت شركات الطاقة الأسعار «لتعكس ما تدفعه مقابل برميل النفط».

وقال بايدن: «هذه الأرباح الزائدة تعود إلى مالكي الأسهم ومديريهم التنفيذيين بدلًا عن الذهاب إلى خفض الأسعار في محطات البنزين والتخفيف عن كاهل الشعب الأمريكي».

محاولات لخفض أسعار المحروقات
ومنذ أشهر عدة تحاول إدارة بايدن خفض أسعار المحروقات في السوق المحلية، من خلال سحبها كميات ضخمة من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للبلاد.

وفي الصيف تراجعت أسعار المحروقات، مما انعكس ارتفاعاً في شعبية الرئيس وحزبه الديموقراطي، لكن أسعار البنزين عاودت الارتفاع في الولايات المتحدة منذ قررت الدول النفطية المنضوية في إطار كارتيل «أوبك+»، الأسبوع الماضي خفض الإنتاج.

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