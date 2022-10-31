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أوكرانيا تؤكد التزامها باتفاق الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 09:12 مساء
أوكرانيا تؤكد التزامها باتفاق الحبوب
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أرشيفية: الإنترنت)
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أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، خلال مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن أوكرانيا عازمة على «البقاء ضامنا للأمن الغذائي العالمي» ومواصلة صادراتها من الحبوب، بعدما علّقت روسيا تنفيذها الاتفاق إثر تعرّض سفنها في شبه جزيرة القرم لهجوم بمسيّرات.

وكتب زيلينسكي على «تويتر: «تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. أكّدت التزام أوكرانيا باتفاق الحبوب».

- واشنطن: روسيا تمارس «ابتزازا جماعيا» بشأن الحبوب الأوكرانية

وفي وقت سابق الإثنين، اعتبرت الولايات المتحدة، أن مطالبة موسكو كييف بعدم استخدام ممر تصدير الحبوب لأغراض عسكرية «ابتزاز جماعي»، وذلك بعد هجوم بمسيّرات استهدف الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم علّقت على إثره موسكو اتفاق تصدير الحبوب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس لصحفيين «هذا يبدو أنه عقاب جماعي أو ابتزاز جماعي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وانسحبت موسكو من عمليات تفتيش السفن التي كانت إلزامية بموجب الاتفاق. وإثر القرار الروسي، ارتفعت أسعار الحبوب صباح اليوم.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده عازمة على مواصلة الجهود والدفاع عن الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية «رغم التردد الروسي».

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