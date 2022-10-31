استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية رغم الاعتراض الروسي.. وتركيا تتوسط لحل الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط

غادرت سفن شحن محملة بالحبوب ومنتجات زراعية أخرى الموانئ الأوكرانية، اليوم الإثنين، رغم قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تاريخي يهدف إلى تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وباعتبارها أحد الوسطاء في هذا الاتفاق الذي يتيح إعادة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، كثفت تركيا مساعيها الدبلوماسية مع كل من روسيا وأوكرانيا في محاولة لإنقاذه، فيما حذرت موسكو من أن الاستمرار في تنفيذ الاتفاق دون مشاركتها سيكون «خطيرًا»، وفق وكالة «فرانس برس».

30 ألف طن قمح باتجاه دول «القرن الأفريقي»

وغادرت 10 سفن على الأقل الموانئ الأوكرانية اليوم، ومن بينها «إيكاريا إينغل» التي استأجرها برنامج الأغذية العالمي والمحملة بـ30 ألف طن من القمح المخصصة للاستجابة لحالات الطوارئ في «القرن الأفريقي»، بحسب موقع «مارين ترافيك» المتخصص.

وكتب منسق الأمم المتحدة لمبادرة الحبوب الأوكرانية أمير عبدالله على «تويتر»، اليوم: «لا ينبغي أن تصبح أي شحنة مدنية هدفًا عسكريًا أو أن تُحتجز رهينة. الطعام يجب أن يمر».

وفي المجموع، كان من المقرر أن تغادر 12 سفينة الموانئ الأوكرانية اليوم، ويفترض أن تتجه أربع سفن أخرى إلى البلاد، وفقًا لمركز التنسيق المشترك الذي يشرف على الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة.

موسكو تتهم أوكرانيا بشن هجوم كبير على أسطولها في البحر الأسود

وتأتي حركة الملاحة البحرية هذه بعد يومين من إخطار روسيا، الأمم المتحدة وتركيا بتعليق مشاركتها في اتفاق نقل الحبوب، بعدما اتهمت موسكو أوكرانيا بشن هجوم كبير بمسيّرات على أسطولها في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم؛ لكن أوكرانيا اعتبرت الاتهامات الروسية «ذريعة كاذبة».

كما أن موسكو انسحبت من عمليات تفتيش السفن التي كانت إلزامية بموجب الاتفاق. وإثر القرار الروسي، ارتفعت أسعار الحبوب صباح اليوم.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الإثنين، أن بلاده عازمة على مواصلة الجهود والدفاع عن الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية «رغم التردد الروسي».

إردوغان: روسيا تتردد لأنها لا تحصل على التسهيلات مثل أوكرانيا

وقال الرئيس التركي، أحد رعاة الاتفاق الذي وقع في 19 يوليو الماضي في إسطنبول التركية: «مع أن روسيا تبدي ترددها لأنها لا تحصل على التسهيلات نفسها (مثل أوكرانيا)، نحن عازمون على مواصلة الجهود خدمة للبشرية».

وجرى الاتفاق على جدول الشحن ليوم الإثنين من قبل أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، مع إبلاغ روسيا بالتحركات، وفق مركز التنسيق المشترك؛ فيما حذر الكرملين من أنه «سيكون من الخطير والصعب الاستمرار في تنفيذ الاتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية دون موسكو».

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حول إمكان الاستمرار في تنفيذ الاتفاق دون روسيا، «في ظل الظروف التي تتحدث فيها روسيا عن استحالة ضمان سلامة الملاحة في هذه المناطق، يصعب تطبيق هذا الاتفاق. وتسلك الأمور طريقًا مختلفًا، أكثر خطورة».

تصدير المنتجات الزراعية من موانئ اوكرانيا محور نقاش بين شويغو وآكار

وأعلنت موسكو أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ونظيره التركي خلوصي آكار، ناقشا خلال مكالمة هاتفية، تعليق روسيا تنفيذ الاتفاق الخاص بتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية، من دون تقديم مزيد التفاصيل.

واضطرت أوكرانيا، التي تعتبر واحدة من كبرى الدول المصدرة للحبوب في العالم، إلى وقف كل عمليات التسليم بشكل شبه كامل بعد الغزو الروسي في أواخر فبراير.

ويعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو حيويًا للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي تسبب بها النزاع.

تصدير 9.5 مليون طن حبوب بعد توقيع الاتفاق

وسمح الاتفاق الذي أُنشئ بموجبه ممر آمن يمكن السفن الإبحار من خلاله إلى إسطنبول، حيث تخضع لعمليات تفتيش، بتصدير أكثر من 9.5 مليون طن من الحبوب الأوكرانية حتى الآن، وكان من المقرر تجديده في 19 نوفمبر المقبل.

كذلك، وقع اتفاق منفصل مع روسيا يسمح لها بتصدير مواد غذائية وأسمدة الروسية، رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. لكنه لم يطبَّق بتاتًا، ما أثار استياء موسكو التي تشكو من هذه المسألة منذ أسابيع.

والخميس، قبل أيام من تعليق روسيا مشاركتها في الاتفاق، قال سفيرها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين إنه يجب السماح للصادرات الروسية بالمرور قبل أن تلتزم موسكو تمديد الاتفاق.