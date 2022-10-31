إيلون ماسك يحل مجلس الإدارة ويعين نفسه «المدير الوحيد» لـ«تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط

قام الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بحل مجلس إدارة «تويتر» وعين نفسه «المدير الوحيد» للشركة، كجزء من الخطوات التي بدأ القيام بها منذ شراء المنصة.

وكان مجلس الإدارة يضم رئيسه السابق بريت تايلور، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي المعزول باراج أغراوال. وبهذه الخطوة، يكون ماسك قد أقال جميع المديرين السابقين الذين كانوا يشكلون مجلس الإدارة، وكرس سيطرته المطلقة على الشركة، بحسب «مونت كارلو» الدولية.

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الاحتفاظ بـ«العلامة الزرقاء»

وكان ماسك أعلن أنه سيُنشئ مجلسًا لمراجعة قرارات الإشراف على المحتوى، وأنه سيطرد عددًا كبيرًا من الموظفين، كذلك السماح للمستخدمين المحظورين سابقًا بالعودة إلى «تويتر».

ويخطط ماسك لفرض رسم سيبلغ 20 دولارًا شهريًا على الحسابات التي تريد الاحتفاظ بـ«العلامة الزرقاء».