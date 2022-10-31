Atwasat

تقرير لـ«أوبك»: الطلب العالمي على النفط سيزداد حتى 2035

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 05:08 مساء
تقرير لـ«أوبك»: الطلب العالمي على النفط سيزداد حتى 2035
شعار منظمة أوبك. (الإنترنت)
alwasat radio

ترى منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» أن الطلب العالمي على النفط سينمو حتى العام 2035، مدفوعًا من الدول النامية، خصوصًا أفريقيا والهند ودول آسيوية أخرى لتغذية بشكل أساسي وسائل النقل والبتروكيماويات، وفقًا لتقريرها السنوي الذي نُشر الإثنين.

في حين قدر الطلب العالمي في العام 2021 بنحو 96.9 مليون برميل يوميًا، فإنه سيرتفع إلى 109.5 مليون برميل يوميًا بحلول 2035 عندما يستقر عند 109.8 مليون برميل يوميًا خلال العقد المقبل، وفقًا لتقديرات هذا التقرير، وفق «فرانس برس».

وذكر واضعو التقرير أن «الطلب من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يتراجع منذ العام 2024 وانخفض إلى 34 مليون برميل يوميًا» خلال الفترة الممتدة حتى العام 2045 (مقابل 44.8 مليون برميل يوميًا في 2021)، أي بتراجع قدره 11 مليون برميل يوميًا.

تمدد الطبقات الوسطى والنمو الديموغرافي
وعلى العكس فإن «الطلب الطويل الأجل من البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يفترض أن يزيد بـ24 مليون برميل يوميًا» خلال هذه الفترة «مدفوعًا بتمدد الطبقات الوسطى والنمو الديموغرافي القوي وإمكانية نمو اقتصادي» وفقًا لهذا التقرير.

- السعودية ترفض الانتقادات الأميركية بعد قرار خفض إنتاج النفط: لا نقبل الإملاءات
- البيت الأبيض يرد على السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط: سلكت الاتجاه الخاطئ

وخلص التقرير إلى أنه «نتيجة لذلك من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بـ12.9 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 109.8 مليون برميل يوميًا العام 2045». وتراهن الدول المصدرة للنفط على فترة طويلة إلى حد ما اعتبارًا من العام 2035 بسبب «سياسات الطاقة والتطورات التكنولوجية» التي قد تعزز تنوع موارد الطاقة في المستقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كشف ملابسات جريمة قتل وقعت منذ 3 أعوام

كشف ملابسات جريمة قتل وقعت منذ 3 أعوام
ملاعب جديدة ودورات تدريبية.. الأربد يعلن انطلاق أنشطة «البولو» الليبي

ملاعب جديدة ودورات تدريبية.. الأربد يعلن انطلاق أنشطة «البولو» الليبي
كييف تعلن تحرك 12 سفينة محملة بالحبوب.. والأمم المتحدة تستأنف تفتيش السفن

كييف تعلن تحرك 12 سفينة محملة بالحبوب.. والأمم المتحدة تستأنف تفتيش السفن
كاركاتير حليم - 31 أكتوبر .. اليوم العالمي للمدن

كاركاتير حليم - 31 أكتوبر .. اليوم العالمي للمدن
تشاد تطلق حملة للقبض على خاطفي فرنسي قرب الحدود الليبية

تشاد تطلق حملة للقبض على خاطفي فرنسي قرب الحدود الليبية
4- المنقوش نموذجا من زمن الفدرالية

4- المنقوش نموذجا من زمن الفدرالية
الرئاسة الأوكرانية: «هجوم روسي كثيف» على منشآت الطاقة في مناطق عدة

الرئاسة الأوكرانية: «هجوم روسي كثيف» على منشآت الطاقة في مناطق عدة
لولا: البرازيل بحاجة إلى السلام والوحدة ولن تبقى منبوذة

لولا: البرازيل بحاجة إلى السلام والوحدة ولن تبقى منبوذة
جائزة المكسيك: فيرستابن ينفرد بأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد

جائزة المكسيك: فيرستابن ينفرد بأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد
«تمكين المرأة» بجامعة عمر المختار ينظم ندوة حول الوقاية من سرطان الثدي

«تمكين المرأة» بجامعة عمر المختار ينظم ندوة حول الوقاية من سرطان الثدي
الخارجية المصرية: «الوزاري العربي» لم يتفق على مسؤولية «حكومة الوحدة» في إدارة المرحلة الانتقالية

الخارجية المصرية: «الوزاري العربي» لم يتفق على مسؤولية «حكومة الوحدة» في إدارة ...
«السويحلي» يحسم ديربي مصراتة و«أهلي بنغازي» يفوز بثلاثية في ديربي بنغازي

«السويحلي» يحسم ديربي مصراتة و«أهلي بنغازي» يفوز بثلاثية في ديربي بنغازي
ماذا تضمن مشروع «قمة الجزائر» بشأن ليبيا؟

ماذا تضمن مشروع «قمة الجزائر» بشأن ليبيا؟
هل اخترقت روسيا هاتف ليز تراس عندما كانت وزيرة للخارجية؟

هل اخترقت روسيا هاتف ليز تراس عندما كانت وزيرة للخارجية؟
مناصرون لموسوليني يحيون مئوية «الزحف إلى روما» وصعود الفاشية إلى السلطة

مناصرون لموسوليني يحيون مئوية «الزحف إلى روما» وصعود الفاشية إلى السلطة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال والأهلي بنغازي
محمد الصوفي يرصد «عرب ما بعد كورونا» في كتاب جديد

محمد الصوفي يرصد «عرب ما بعد كورونا» في كتاب جديد
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان: تركيا «عازمة على مواصلة الجهود» ضمن الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية
إردوغان: تركيا «عازمة على مواصلة الجهود» ضمن الاتفاق حول صادرات ...
نهر دجلة التاريخي يصارع الجفاف
نهر دجلة التاريخي يصارع الجفاف
كييف تعلن تحرك 12 سفينة محملة بالحبوب.. والأمم المتحدة تستأنف تفتيش السفن
كييف تعلن تحرك 12 سفينة محملة بالحبوب.. والأمم المتحدة تستأنف ...
«العمل الدولية» تحذر من تباطؤ حاد لسوق العمل في العالم
«العمل الدولية» تحذر من تباطؤ حاد لسوق العمل في العالم
عجز 40 مليون وظيفة بدوام كامل.. تحذير أممي من تراجع «حاد» لسوق العمل عالميا
عجز 40 مليون وظيفة بدوام كامل.. تحذير أممي من تراجع «حاد» لسوق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي ......
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع ......
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى ......
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»...
«المركزي» المصري يحرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار
«المركزي» المصري يحرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار...
المزيد
نمو مفاجئ بنسبة 0.5% في إيطاليا في مؤشر إيجابي لميلوني
نمو مفاجئ بنسبة 0.5% في إيطاليا في مؤشر إيجابي لميلوني...
تقرير لـ«أوبك»: الطلب العالمي على النفط سيزداد حتى 2035
تقرير لـ«أوبك»: الطلب العالمي على النفط سيزداد حتى 2035...
تضخم قياسي في أكتوبر.. نسبة تباطؤ 0.2% في النمو بمنطقة اليورو خلال الربع الثالث
تضخم قياسي في أكتوبر.. نسبة تباطؤ 0.2% في النمو بمنطقة ......
عجز 40 مليون وظيفة بدوام كامل.. تحذير أممي من تراجع «حاد» لسوق العمل عالميا
عجز 40 مليون وظيفة بدوام كامل.. تحذير أممي من تراجع «حاد» ......
«العمل الدولية» تحذر من تباطؤ حاد لسوق العمل في العالم
«العمل الدولية» تحذر من تباطؤ حاد لسوق العمل في العالم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط