تقرير لـ«أوبك»: الطلب العالمي على النفط سيزداد حتى 2035

القاهرة - بوابة الوسط

ترى منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» أن الطلب العالمي على النفط سينمو حتى العام 2035، مدفوعًا من الدول النامية، خصوصًا أفريقيا والهند ودول آسيوية أخرى لتغذية بشكل أساسي وسائل النقل والبتروكيماويات، وفقًا لتقريرها السنوي الذي نُشر الإثنين.

في حين قدر الطلب العالمي في العام 2021 بنحو 96.9 مليون برميل يوميًا، فإنه سيرتفع إلى 109.5 مليون برميل يوميًا بحلول 2035 عندما يستقر عند 109.8 مليون برميل يوميًا خلال العقد المقبل، وفقًا لتقديرات هذا التقرير، وفق «فرانس برس».

وذكر واضعو التقرير أن «الطلب من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يتراجع منذ العام 2024 وانخفض إلى 34 مليون برميل يوميًا» خلال الفترة الممتدة حتى العام 2045 (مقابل 44.8 مليون برميل يوميًا في 2021)، أي بتراجع قدره 11 مليون برميل يوميًا.

تمدد الطبقات الوسطى والنمو الديموغرافي

وعلى العكس فإن «الطلب الطويل الأجل من البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يفترض أن يزيد بـ24 مليون برميل يوميًا» خلال هذه الفترة «مدفوعًا بتمدد الطبقات الوسطى والنمو الديموغرافي القوي وإمكانية نمو اقتصادي» وفقًا لهذا التقرير.

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وخلص التقرير إلى أنه «نتيجة لذلك من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بـ12.9 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 109.8 مليون برميل يوميًا العام 2045». وتراهن الدول المصدرة للنفط على فترة طويلة إلى حد ما اعتبارًا من العام 2035 بسبب «سياسات الطاقة والتطورات التكنولوجية» التي قد تعزز تنوع موارد الطاقة في المستقبل.