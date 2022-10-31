كييف تعلن تحرك 12 سفينة محملة بالحبوب والأمم المتحدة تستأنف تفتيش السفن

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير البنية التحتية الأوكراني، أوليكسندر كوبراكوف، إن 12 سفينة تحركت من موانئ أوكرانية اليوم الإثنين، بموجب مبادرة الحبوب من البحر الأسود، بعد أن قال ناطق باسم المبادرة من الأمم المتحدة لـ«رويترز» إن فرقا من تركيا والأمم المتحدة استأنفت تفتيش السفن بموجب الاتفاق.

وعلقت روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، السبت، «لأجل غير مسمى» بسبب ما وصفته بأنه عدم قدرتها على «ضمان سلامة السفن المدنية» التي تبحر بموجب الاتفاق بعد تعرض أسطولها في البحر الأسود لهجوم.

وفود الأمم المتحدة وتركيا تقدم عشر فرق تفتيش

وكتب كوبراكوف على تويتر «اليوم غادرت 12 سفينة الموانئ الأوكرانية.. قدمت وفود الأمم المتحدة وتركيا عشر فرق تفتيش لفحص 40 سفينة بهدف الوفاء بالالتزامات بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود.. قبل الوفد الأوكراني خطة التفتيش تلك. تم إبلاغ الوفد الروسي».

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وقالت الأمم المتحدة إنها اتفقت مع أوكرانيا وتركيا على خطة لتحرك 16 سفينة اليوم الإثنين، 12 منها ستخرج من موانئ أوكرانية وأربع سفن ستدخل إليها، وتعتزم كذلك تفتيش 40 سفينة خلال اليوم ستتحرك للخروج وهي راسية الآن قرب إسطنبول.