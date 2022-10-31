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اتفاق الحبوب في البحر الأسود «سيستمر» رغم انسحاب روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 09:29 صباحا
اتفاق الحبوب في البحر الأسود «سيستمر» رغم انسحاب روسيا
ميناء أوكراني لتصدير الحبوب الأوكرانية. (الإنترنت)
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قالت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا، إنها ستمضي قدماً في تنفيذ اتفاق الحبوب في البحر الأسود، مع جدول مبرمج سابقاً لإخراج 16 سفينة اليوم الإثنين، على الرغم من تعليق روسيا مشاركتها في الاتفاق.

وحثت الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، روسيا على التراجع عن قرارها بالانسحاب من الاتفاق، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، حيث يعمل موظفون روس وأوكرانيون وأتراك وآخرون من الأمم المتحدة، في بيان اليوم، إن الوفود الثلاثة اتفقت أيضاً على توفير عمليات تفتيش اليوم الإثنين لـ 40 سفينة.

روسيا تنسحب من الاتفاق
وفي أعقاب هجوم سيفاستوبول، أعلن الكرملين انسحابه من الاتفاقية التي توسطت فيها الأمم المتحدة وأنقرة، والتي تسمح للسفن المدنية بتصدير الحبوب والأسمدة من موانئ البحر الأسود.

- روسيا تعلق مشاركتها في تفتيش سفن الحبوب الأوكرانية بإسطنبول

وقالت روسيا إنها لا تستطيع «ضمان سلامة السفن المدنية»، التي تسافر بموجب الاتفاقية بعد الهجوم على أسطولها في البحر الأسود، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال إن موسكو تبحث عن ذريعة لإنهاء المبادرة.

وشدد الرئيس الأوكراني، في خطاب عبر الفيديو إن ذلك «أدى عمداً إلى تفاقم» أزمة الغذاء منذ سبتمبر الماضي.

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