التغير المناخي يهدد الملايين في الشرق الأوسط بالنزوح

القاهرة - بوابة الوسط

مع ندرة الأمطار وموجات الحر الشديدة والجفاف، قد يؤدي التغير المناخي إلى نزوح ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط، أكثر مناطق العالم افتقارا إلى المياه، مع ما يرافق ذلك من خطر توسع للمدن مضر بالبيئة واحتمال اندلاع نزاعات على الموارد.

وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية بشؤون اللاجئين، أن «90% من اللاجئين في العالم يأتون من مناطق معرضة بقوة لتأثيرات التغير المناخي»، بحسب «فرانس برس».

وتشرح نائبة مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب «اذا لم يستطع السكان توفير غذائهم وزراعة الأرض فلا سبيل آخر أمامهم إلا النزوح».

ثلاثة ملايين شخص يغادرون ديارهم في إفريقيا

وتشير الى أن الكوارث الطبيعية المتكررة في العام 2021 «دفعت ثلاثة ملايين شخص تقريبا الى مغادرة ديارهم في إفريقيا والشرق الأوسط». وتتابع قائلة «نتوقع أن يشهد الوضع تدهورا». ويرى الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الفرنسي فلوريان بونفوا«هناك أيضا الانجذاب لنمط الحياة في المدينة والخدمات المتاحة فيها».

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وما لم يتم العمل على الحد من التغيرات المناخية، يرى البنك الدولي أنه سيكون هناك بحلول العام 2050، 216 مليون مهاجر لأسباب مناخية إذ ستضطر عائلات بكاملها الى النزوح داخل بلدانها وسيشمل النزوح 19،3 مليونا في دول شمال إفريقيا الخمس.

وهذه المنطقة معرضة للأخطار أكثر من غيرها لأن شواطئها كثيفة السكان ومهددة بفعل ارتفاع مستوى مياه البحر. ف7% من سكانها يعيشون على ارتفاع أقل من خمسة أمتار من سطح البحر، وفق المؤسسة الأوروبية للمتوسط.

«بؤر الهجرة المناخية» معرضة لارتفاع مستوى مياه البحر

غير أن البنك الدولي يحذر من أن «بؤر الهجرة المناخية» تلك معرضة هي نفسها لارتفاع مستوى مياه البحر. في السودان، أوقعت النزاعات بين القبائل حول الماء والكلأ والأراضي مئات القتلى منذ مطلع العام الحالي في ولايات عدة.

وبحسب اليونيسيف، تقع 11 دولة من أكثر 17 بلدا افتقارا للمياه في العالم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في العراق على سبيل المثال، اذا لم يتخذ أي إجراء بحلول العام 2050، و«في حال ارتفاع الحرارة بمقدار درجة مئوية وانخفاض الأمطار بنسبة 10%، سيفقد هذا البلد البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، 20% من مياهه العذبة» وفق البنك الدولي.

نقص مزمن في المياه منذ سنوات.

أما الأردن، أحد أكثر بلدان العالم جفافا، فقد اضطر الى مضاعفة وارداته من المياه من إسرائيل هذا العام فيما يعاني قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي، من نقص مزمن في المياه منذ سنوات.

وتقول بوب إن المجتمع الدولي تعهد في مؤتمري كوبنهاغن وباريس للمناخ «مساعدة الدول النامية على مواجهة تداعيات التغير المناخي» من خلال المساهمة في امداد هذه الدول "بطريقة مختلفة للزراعة وإدارة أفضل للمياه».

وفي سبتمبر حثت 24 دول إفريقية على احترام هذه الالتزامات باسرع وقت ممكن. وتؤكد بوب أنه ينبغي «إيجاد مصادر بديلة للتوظيف وللدخ» للجم الهجرة المناخية.