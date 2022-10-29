إيرادات قناة السويس تقفز إلى 703 ملايين دولار في أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن إيرادات القناة في شهر أكتوبر الجاري، سجلت 703.4 مليون دولار، وفقًا لحسابات متوسط العائد اليومي خلال الشهر، مقابل 552.9 مليون دولار خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 150.5 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 27.2%.

عبور 2117 سفينة من الاتجاهين

وأضاف ربيع أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2022 سجلت عبور 2117 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1847 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 270 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 14.6%، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 126.5 مليون طن مقابل 112.3 مليون طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 14.2 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 12.6%، بحسب بوابة «الأهرام الإلكترونية».

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يشار إلى أن حركة الملاحة بالقناة كانت قد سجلت خلال الشهر الجاري، أرقامًا قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصاءات العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي وأكبر حمولة صافية يومية للسفن العابرة في تاريخ القناة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر، حيث عبرت في ذلك اليوم 90 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.2 مليون طن، متخطية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.