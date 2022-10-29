بايدن ينتقد أرباح شركات النفط «الزائدة»

القاهرة - بوابة الوسط

هاجم الرئيس الأميركي جو بايدن، شركات النفط لتحقيقها أرباحًا ضخمة على حساب الأميركيين، مؤكدًا أن هذه الأرباح تعود إلى مالكي الأسهم ومديريهم التنفيذيين بدلًا عن الذهاب إلى خفض الأسعار.

وأشار ترامب، خلال ظهور نادر مشترك مع نائبة الرئيس كاملا هاريس، في حفل جمع تبرعات قيمته مليون دولار في ولاية بنسلفانيا، إلى تراجع الأسعار في محطات البنزين من الذروة التي وصلت إليها خلال الصيف، مؤكدًا أنه يمكن إحراز مزيد التقدم إذا خفضت شركات الطاقة الأسعار «لتعكس ما تدفعه مقابل برميل النفط»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وقال بايدن: «هذه الأرباح الزائدة تعود إلى مالكي الأسهم ومديريهم التنفيذيين بدلًا عن الذهاب إلى خفض الأسعار في محطات البنزين والتخفيف عن كاهل الشعب الأمريكي».

محاولات لخفض أسعار المحروقات

ومنذ أشهر عدّة تحاول إدارة بايدن خفض أسعار المحروقات في السوق المحلية، من خلال سحبها كميات ضخمة من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للبلاد.

وفي الصيف تراجعت أسعار المحروقات، مما انعكس ارتفاعاً في شعبية الرئيس وحزبه الديموقراطي، لكنّ أسعار البنزين عاودت الارتفاع في الولايات المتحدة منذ قرّرت الدول النفطية المنضوية في إطار كارتيل «أوبك+»، الأسبوع الماضي خفض الإنتاج.