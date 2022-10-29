الرئيس اللبناني يوقع قانون السرية المصرفية

القاهرة - بوابة الوسط

وقع الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون، اليوم السبت، مشروع قانون السرية المصرفية المعدل ليصبح قانونا، في خطوة نحو الإصلاحات التي وردت في حزمة مساعدات لصندوق النقد الدولي، وذلك قبل يوم من موعد مغادرته لمنصبه.

ومشروع القانون الذي وقعه عون، هو المحاولة الثانية للبرلمان لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي للبنان، للحصول على تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الانهيار الاقتصادي، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأعلن الصندوق في أبريل توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكن تطبيقها مرتبط أيضًا بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف.

تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة

وتعتزم السلطات اللبنانية تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة ليصبح 15 ألفًا مقابل الدولار، بعدما كان مثبتًا عند 1507 ليرات منذ العام 1997، وفق ما أعلنت وزارة المال، في خطوة يقول خبراء إنها ستؤدي الى زيادة معدل التضخم.

وأفادت الوزارة في بيان نهاية سبتمبر الماضي، «كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجيًا، جرى الاتفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على اعتماد سعر 15.000 ليرة مقابل كل دولار أميركي»، بحسب «فرانس برس».

واعتبرت أن «وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ليرات إجراء تصحيحي لا بد منه» بعدما «بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة». ويطبّق الإجراء، وفق البيان، اعتبارًا من مطلع نوفمبر.