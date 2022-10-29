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الهند تمدد القيود على تصدير السكر حتى أكتوبر 2023

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 02:03 مساء
الهند تمدد القيود على تصدير السكر حتى أكتوبر 2023
عمال يجمعون محصول قصب السكر في الهند، (أرشيفية : رويترز)
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قالت الهند إنها مددت القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة عام آخر حتى أكتوبر 2023، وفق بيان للحكومة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وكانت الهند، أكبر منتج للسكر في العالم، فرضت في مايو الماضي، قيودا على الصادرات حتى نهاية الشهر الجاري، لاحتواء ارتفاع الأسعار المحلية بعد صادرات قياسية، فيما انتقدت مجموعة السبع قرار الهند، والذي وصفته بأنه «سيفاقم أزمة إمدادات الحبوب مع الحرب في أوكرانيا وفق وكالة «رويترز».

محصول قياسي من السكر
ومن المتوقع أن تنتج الهند محصولًا قياسيًا من السكر هذا العام، ما قد يسمح لنيودلهي بالسماح بتصدير ما يصل إلى ثمانية ملايين طن، حسبما قالت الحكومة ومسؤولو الصناعة هذا الشهر.

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وأدى الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير، إلى التأثير على النشاط الزراعي بشكل خطير في أرياف أوكرانيا، التي كانت قبل الغزو رابع أكبر مصدر عالمي للذرة وكادت تصبح ثالث أكبر مصدر للقمح.

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