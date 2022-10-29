مسؤول هولندي: قطاع التكنولوجيا يساعد روسيا من «غير قصد»

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر جهاز الاستخبارات العسكرية الهولندية، الشركات من أن موسكو تحاول حيازة أدوات في مجال التكنولوجيا المتقدمة من أجل حربها في أوكرانيا من خلال «شركات واجهة»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الهولندي يان سفيلينس، إن أجهزة الاستخبارات الروسية أسست عشرات «شركات الواجهة» في هولندا للالتفاف على العقوبات الغربية، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت جريدة «فينانسييل داغبلاد»، الجمعة، عنه قوله إن هذه الشركات تشتري التكنولوجيا في هولندا، ومن ثم تورّدها إلى روسيا لأغراض عسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع الهولندية تصريحاته، بحسب وكالة الأنباء الهولندية (ANP) وتلفزيون (NOS) العام.

«روسيا تقوم بهذا النوع من الممارسات منذ ضمّت شبه جزيرة القرم»

وأفاد سفيلينس للجريدة، بأن روسيا تقوم بهذا النوع من الممارسات منذ ضمّت شبه جزيرة القرم العام 2014، «لكن الأمر ازداد بشكل كبير منذ الحرب في أوكرانيا».

وتضم هولندا أبرز الشركات في قطاعي أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية الدقيقة مثل «NXP وASML».

العقوبات الأكثر تشددا «بدّلت المعطيات»

ونقلت «ANP» عن ناطق باسم وزارة الدفاع، قوله إن العقوبات الأكثر تشددا التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، ردا على غزو أوكرانيا، بدّلت المعطيات بالنسبة لوكالات الاستخبارات الروسية.

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قال المصدر «كلما ازدادت شدة العقوبات، ازداد الأمر صعوبة بالنسبة للاستخبارات الروسية وازداد ابتكارها لوسائل من أجل الالتفاف على العقوبات»، مضيفًا أنه بالتالي «من الصعب» على أصحاب المشاريع إدراك أنهم يقومون بتعاملات تجارية غير مباشرة مع روسيا.

وذكرت قناة (NOV) بأن جهاز الاستخبارات العسكرية الهولندي يطالب الشركات بإجراء أبحاث معمّقة أكثر بشأن زبائنها ومعرفة الجهة النهائية التي ستستخدم منتجاتها.