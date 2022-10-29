Atwasat

مسؤول هولندي: قطاع التكنولوجيا يساعد روسيا من «غير قصد»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 11:04 صباحا
مسؤول هولندي: قطاع التكنولوجيا يساعد روسيا من «غير قصد»
لافتة في موسكو قرب مقر وزارة الخارجية تروج للحرب الروسية على أوكرانيا، 13 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

حذّر جهاز الاستخبارات العسكرية الهولندية، الشركات من أن موسكو تحاول حيازة أدوات في مجال التكنولوجيا المتقدمة من أجل حربها في أوكرانيا من خلال «شركات واجهة»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الهولندي يان سفيلينس، إن أجهزة الاستخبارات الروسية أسست عشرات «شركات الواجهة» في هولندا للالتفاف على العقوبات الغربية، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت جريدة «فينانسييل داغبلاد»، الجمعة، عنه قوله إن هذه الشركات تشتري التكنولوجيا في هولندا، ومن ثم تورّدها إلى روسيا لأغراض عسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع الهولندية تصريحاته، بحسب وكالة الأنباء الهولندية (ANP) وتلفزيون (NOS) العام.

«روسيا تقوم بهذا النوع من الممارسات منذ ضمّت شبه جزيرة القرم»
وأفاد سفيلينس للجريدة، بأن روسيا تقوم بهذا النوع من الممارسات منذ ضمّت شبه جزيرة القرم العام 2014، «لكن الأمر ازداد بشكل كبير منذ الحرب في أوكرانيا».

وتضم هولندا أبرز الشركات في قطاعي أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية الدقيقة مثل «NXP وASML».

العقوبات الأكثر تشددا «بدّلت المعطيات»
ونقلت «ANP» عن ناطق باسم وزارة الدفاع، قوله إن العقوبات الأكثر تشددا التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، ردا على غزو أوكرانيا، بدّلت المعطيات بالنسبة لوكالات الاستخبارات الروسية.

- انتهاء إجلاء المدنيين من خيرسون الأوكرانية

قال المصدر «كلما ازدادت شدة العقوبات، ازداد الأمر صعوبة بالنسبة للاستخبارات الروسية وازداد ابتكارها لوسائل من أجل الالتفاف على العقوبات»، مضيفًا أنه بالتالي «من الصعب» على أصحاب المشاريع إدراك أنهم يقومون بتعاملات تجارية غير مباشرة مع روسيا.

وذكرت قناة (NOV) بأن جهاز الاستخبارات العسكرية الهولندي يطالب الشركات بإجراء أبحاث معمّقة أكثر بشأن زبائنها ومعرفة الجهة النهائية التي ستستخدم منتجاتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد في المنفى

في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد في المنفى
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر

البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر
ماسك يعلن تشكيل «مجلس إشراف على المحتوى» لمنصة «تويتر»

ماسك يعلن تشكيل «مجلس إشراف على المحتوى» لمنصة «تويتر»
إيران توقف مشجعا إسبانيا يرتحل مشيا لحضور مونديال قطر

إيران توقف مشجعا إسبانيا يرتحل مشيا لحضور مونديال قطر
الكوارث المناخية تهدد الأمن الغذائي.. أيضا

الكوارث المناخية تهدد الأمن الغذائي.. أيضا
إيطاليا: 75.8% ارتفاعا في أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا

إيطاليا: 75.8% ارتفاعا في أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا
ترامب يعبر عن سروره لأن «تويتر» أصبحت الآن «في أياد أمينة»

ترامب يعبر عن سروره لأن «تويتر» أصبحت الآن «في أياد أمينة»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التعاون والصداقة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التعاون والصداقة
«فرانس برس»: كيف مول إيلون ماسك صفقة استحواذه على «تويتر»؟

«فرانس برس»: كيف مول إيلون ماسك صفقة استحواذه على «تويتر»؟
انطلاق الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي في هون

انطلاق الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي في هون
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد
«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟

«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟
«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان الدستوري»

«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان...
أول تعليق من كانييه ويست بعدما خسر ملياري دولار في يوم واحد

أول تعليق من كانييه ويست بعدما خسر ملياري دولار في يوم واحد
توثيق الحسابات الطبية على «يوتيوب»

توثيق الحسابات الطبية على «يوتيوب»
مساع جزائرية لإجراء انتخابات في ليبيا «دون تدخل أجنبي»

مساع جزائرية لإجراء انتخابات في ليبيا «دون تدخل أجنبي»
جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي

جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي
إيلون ماسك يستحوذ على «تويتر» ويسرح رئيسه

إيلون ماسك يستحوذ على «تويتر» ويسرح رئيسه
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
توقيع عقدين بـ 600 مليون يورو بين «سوناطراك» الجزائرية وشركتين إيطاليتين
توقيع عقدين بـ 600 مليون يورو بين «سوناطراك» الجزائرية وشركتين ...
إيلون ماسك يستحوذ على «تويتر» ويسرح رئيسه
إيلون ماسك يستحوذ على «تويتر» ويسرح رئيسه
اليابان: حزمة إنفاق لتحفيز الاقتصاد بقيمة 260 مليار دولار
اليابان: حزمة إنفاق لتحفيز الاقتصاد بقيمة 260 مليار دولار
«فرانس برس»: كيف مول إيلون ماسك صفقة استحواذه على «تويتر»؟
«فرانس برس»: كيف مول إيلون ماسك صفقة استحواذه على «تويتر»؟
التضخم في إيطاليا يقفز لأعلى معدلاته منذ العام 1984
التضخم في إيطاليا يقفز لأعلى معدلاته منذ العام 1984
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع ......
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى ......
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي ......
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»...
«المركزي» المصري يحرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار
«المركزي» المصري يحرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار...
المزيد
مسؤول هولندي: قطاع التكنولوجيا يساعد روسيا من «غير قصد»
مسؤول هولندي: قطاع التكنولوجيا يساعد روسيا من «غير قصد»...
دراسة: موجات الحر تفاقم «اللامساواة» بين الدول الفقيرة والغنية
دراسة: موجات الحر تفاقم «اللامساواة» بين الدول الفقيرة ......
إضراب بدءا من السبت لعمال قطاعي المعادن والإلكترونيات في ألمانيا
إضراب بدءا من السبت لعمال قطاعي المعادن والإلكترونيات في ......
التضخم في إيطاليا يقفز لأعلى معدلاته منذ العام 1984
التضخم في إيطاليا يقفز لأعلى معدلاته منذ العام 1984...
«فرانس برس»: كيف مول إيلون ماسك صفقة استحواذه على «تويتر»؟
«فرانس برس»: كيف مول إيلون ماسك صفقة استحواذه على «تويتر»؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط