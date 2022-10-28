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التضخم في إيطاليا يقفز لأعلى معدلاته منذ العام 1984

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أكتوبر 2022, 05:50 مساء
التضخم في إيطاليا يقفز لأعلى معدلاته منذ العام 1984
رئيسة الوزراء الايطالية الجديدة جورجيا ميلوني تحمل الجرس المستخدم في المجلس لضبط النقاشات في روما، 23 أكتوبر 2022، (أ ف ب)
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ارتفع التضخم في إيطاليا في أكتوبر 11.9% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ مارس 1984، وفقا لتقدير أولي أصدره، الجمعة، مكتب الإحصاء الوطني «إستات».

وهذا الارتفاع في معدل التضخم الذي كان 8.9 في سبتمبر، مدفوع بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبط بالحرب في أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

73 % ارتفاعا بأسعار الطاقة في إيطاليا 
فقد ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 73.2% في أكتوبر مقارنة بزيادة بلغت 44.5% في الشهر السابق، وفق إحصاءات «إستات». كذلك، استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، بزيادة 13.1% في أكتوبر مقارنة بـ11.4% في سبتمبر.

ويتوقع «بنك إيطاليا» أن يرتفع معدل التضخم في المتوسط بنسبة 8.5% في العام 2022 قبل أن يتراجع مع استقرار أسعار الطاقة إلى 6.5% في العام 2023 و2.3% في العام 2024. وتعهّدت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة، جورجيا ميلوني، تقديم مساعدات إضافية للأسر والشركات التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

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