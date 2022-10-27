توقيع عقدين بـ 600 مليون يورو بين «سوناطراك» الجزائرية وشركتين إيطاليتين

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت الشركة الجزائرية للنفط والغاز (سوناطراك) عقدين بنحو 600 مليون يورو مع شركتين إيطاليتين من أجل بناء مصنع للغاز المسال ونقله عبر الأنابيب.

وذكرت «سوناطراك»، في بيان اليوم الخميس، أنها وقعت«عقدي تطوير بصيغة الهندسة والإمداد والبناء مع كل من الشركتين الإيطاليتين (تكنيمونت) و(أركاد)»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضحت ان العقد مع «تكنيمونت» يهدف إلى «تطوير حقل المحروقات (غرد الباڤل)، لاستخلاص غاز البترول المسال، بقيمة تعادل 56 مليار دينار جزائري (نحو 400 مليون يورو) وبمدة إنجاز حُدّدت بثلاث سنوات».

إنناج ألف طن يوميًا من غاز البترول المسال

وتبلغ قدرة المعالجة المتوقعة لهذا المصنع 10 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز المصاحب، مما سيسمح بإنتاج ألف طن يوميًا من غاز البترول المسال و300 طن يوميا من المكثفات و8.7 ملايين متر مكعب في اليوم من الغاز، بحسب البيان.

وسينجز فرع «سوناطراك» خط أنابيب بقطر 14 بوصة على مسافة 65 كيلو متر، لنقل غاز البترول المسال الذي سينتجه هذا المصنع نحو شبكة نقل غاز البترول المسال بحاسي مسعود، اكبر حقول النفط بالجنوب الجزائري.

وسيكلف هذا المشروع 9.9 مليارات دينار (71 مليون يورو) في 20 شهرا.

شراكة جزائرية مع فرنسا لربط 24 بئرا جديدة

كما وقعت «سوناطراك» وشريكها الفرنسي «توتال إنرجي» باسم المجمع الغازي «تين فوي تبنكورت» عقدا مع شركة «أركاد» الإيطالية يتعلق بإنجاز وحدة جديدة للضغط المنخفض وشبكة تجميع تسمح بربط 24 بئراً جديدة منتجة، بمصنع المجمع الغازي وتحديث مرافقه.

وبحسب عملاق النفط والغاز الجزائري، فإن هذا المشروع سيسمح بالحفاظ على عتبة الإنتاج عند مستوى 11 مليون متر مكعب يوميا.

وبلغت قيمة العقد 24 مليار دينار (نحو 170 مليون يورو) لمدة إنجاز تقدر بـ 34 شهرا.

زيادة إنتاج الغاز في الجزائر مع توقف الإمدادات الروسية

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الجزائرية عن برنامج استعجالي لزيادة إنتاج الغاز بعد ارتفاع الطلب خصوصا من أوروبا بسبب توقف إمدادات الغاز الروسي.

وتعد الجزائر أول مصدر للغاز في إفريقيا وتمد أوروبا خصوصا عبر خطي الانابيب نحو إيطاليا وإسبانيا بنحو 11% من احتياجاتها.