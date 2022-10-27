الاقتصاد الأميركي يسجل نموا للمرة الأولى في 2022

القاهرة - بوابة الوسط

شهد الاقتصاد الأميركي انتعاشا في الفصل الثالث من العام الجاري مسجلا نموا للمرة الأولى في العام 2022، في أنباء تبعث على الارتياح لدى الرئيس جو بايدن قبل أيام من انتخابات منتصف الولاية، على ما أظهرت بيانات حكومية، اليوم الخميس.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.6% في الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضين، بحسب أرقام وزارة التجارة، بعد فصلين متتاليين من التراجع الذي فاقم المخاوف من ركود، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي تعكس زيادة في الصادرات وإنفاق المستهلك والإنفاق الحكومي.

وفي وقت سابق، شدد الرئيس الأميركي على أن الاقتصاد «يمضي في مساره الصحيح»، لكن محللين حذروا من مخاطر مقبلة في وقت تواجه العائلات صعوبة مع ارتفاع الأسعار واللجوء إلى المدخرات.