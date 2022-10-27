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ارتفاع أرباح «توتال إنرجي» بنسبة 43%

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 10:39 صباحا
ارتفاع أرباح «توتال إنرجي» بنسبة 43%
شعار «توتال إنرجي» على إحدى المحطات في باريس، في 28 مايو 2021، (ا ف ب)
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قالت شركة «توتال إنرجي» الفرنسية، الخميس، إن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز ساعدها على تحقيق قفزة هائلة في الأرباح في الربع الثالث من العام.

وازداد صافي الأرباح 43% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي إلى 6,6 مليارات دولار، مع أداء قياسي لوحدات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وجنت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 17.3 مليار دولار، فيما بلغت أرباحها خلال العام الماضي 16 مليار دولار، حسب وكالة «فرانس برس».

3.1 مليار دولار أرباح
وحققت الشركة الأرباح رغم مخصص جديد مقداره 3.1 مليار دولار يتعلق بالمخاطر المرتبطة بروسيا، بعد مخصصين في الربعين الأولين.

وقد تؤجج الأرباح الهائلة للمجموعة النفطية الجدل المحتدم في فرنسا حول ما إذا كان يجب فرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة من أجل المساعدة في تمويل تدابير لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.

وجدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، معارضته هذا الإجراء خلال مداخلة تلفزيونية مساء الأربعاء.

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