الاتحاد الأوروبي يعد بتقديم 500 مليون يورو لمواجهة أزمة الطاقة في دول البلقان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تقديم مساعدة مالية مقدارها 500 مليون يورو لدول البلقان الشرقية لمواجهة أزمة الطاقة، وذلك خلال زيارتها عاصمة مقدونيا الشمالية أسكوبية، أول محطة من جولة لها في المنطقة.

وأوضحت فون دير لايين، في تصريح أمس الأربعاء، أن هذا المبلغ سيُخصّص إلى «المنطقة بأكملها لاستثمارات في ما هو ضروري للحصول على استقلاليّتنا» في مجال الطاقة، متحدثة أيضا عن استثمارات في البنى التحتية المتعلّقة بالطاقة، حسب وكالة «فرانس برس».

ويأتي الإعلان في وقت تسجّل أسعار الطاقة ارتفاعًا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا ومع اقتراب حلول فصل الشتاء.

80 مليون يورو مقدمة إلى مقدونيا

وأشارت فون دير لايين إلى أن مقدونيا الشمالية يمكنها اعتبارًا من يناير المقبل، الاعتماد على دعم لميزانيتها مقداره 80 مليون يورو. ويُفترض أن يريح هذا الإعلان دول المنطقة إذ إن مقدونيا الشمالية لا تنتج سوى ثلثَي كمية الكهرباء التي تحتاج إليها سنويًا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المقدوني الشمالي ديميتار كوفاتشيفكسي إن «الأزمة الاقتصادية والمرتبطة بالطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وحّدت أوروبا. باتّحادنا فقط يمكننا مواجهة نقص الطاقة والطعام».