Atwasat

بلينكن: مؤشرات «إيجابية» أرسلتها السعودية بعد قرار خفض الإنتاج النفطي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 09:32 مساء
بلينكن: مؤشرات «إيجابية» أرسلتها السعودية بعد قرار خفض الإنتاج النفطي
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (الإنترنت)
alwasat radio

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء إن السعودية أرسلت مؤشرات «إيجابية» منذ أن قرّرت خفض الإنتاج النفطي، لكنه أكد أن واشنطن لا تزال غير راضية.

وكان تحالف «أوبك بلاس» الذي يضمّ أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية وعشر دول أخرى منتجة للنفط تقودها روسيا قد قرّر مطلع أكتوبر خفض المعروض الرسمي بمقدار مليوني برميل في اليوم اعتباراً من الأول من نوفمبر، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار قبيل الانتخابات الأميركية، علما بأن خطوة خفض الإنتاج من شأنها زيادة عائدات موسكو التي تخوض حربا في أوكرانيا، وفق «فرانس برس».

القرار يثير حفيظة الإدارة الأميركية
وأثار القرار حفيظة الإدارة الأميركية التي اتّهمت الرياض بالانحياز إلى روسيا. لكن بلينكن أقر بأن السعودية، مذّاك، صوتت إلى جانب الولايات المتحدة لصالح إدانة خطوة روسيا ضم أراض أوكرانية، وأعلنت مساعدات إنسانية لأوكرانيا بـ400 مليون دولار.

-  السعودية ترفض الانتقادات الأميركية بعد قرار خفض إنتاج النفط: لا نقبل الإملاءات
-  البيت الأبيض يرد على السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط: سلكت الاتجاه الخاطئ

وقال بلينكن في تصريح لشبكة «بلومبرغ» إن «هذه تطورات إيجابية. لا تعوّض عن القرار الذي اتّخذته «أوبك بلاس» بشأن (خفض) الإنتاج. لكننا أخذنا علما بها».

تفاهم في أسعار النفارتفاع الأسعار ومعدل التضخم
وكان جو بايدن قد تعهّد خلال حملته الرئاسية جعل السعودية دولة «منبوذة» على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان تسجّل على أراضيها بما في ذلك جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول. لكن بايدن وبعدما تولى سدّة الرئاسة الأميركية أجرى في يونيو زيارة للمملكة التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد. وكان مسؤولون أميركيون يعوّلون على الزيارة للتوصل إلى تفاهم بشان أسعار النفط وسط ضغوط يواجهها بايدن على خلفية ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم.

وجدّد بلينكن التأكيد على أن السعودية اتّخذت «قرارا خاطئا» رافضا الحجج التي قدّمتها الرياض لتبرير الخطوة بوصفها استجابة لديناميات السوق. وقال بلينكن «لم يكن هناك في تحليلنا الذي أطلعنا السعوديين عليه ما يشير إلى أن الأسعار كانت ستتراجع بشكل سينطوي على مشكلة بالنسبة إليهم».

كذلك أكد بلينكن أن إدارة بايدن تجري إعادة تقييم للعلاقة مع السعودية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وقال إن عملية إعادة التقييم ستجرى «بالتشاور مع أعضاء الكونغرس» بما يضمن أن «تعكس العلاقة بشكل أفضل مصالحنا الخاصة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بي-21 رايدر».. الجيش الأميركي يطور أول قاذفة استراتيجية في العالم من الجيل السادس

«بي-21 رايدر».. الجيش الأميركي يطور أول قاذفة استراتيجية في العالم من الجيل ...
«في التسعين»: تفاصيل وأرقام الجولة الأولى من دورينا

«في التسعين»: تفاصيل وأرقام الجولة الأولى من دورينا
اليورو يتخطى عتبة التكافؤ مع الدولار مدفوعا بمخاوف حول الاقتصاد الأميركي

اليورو يتخطى عتبة التكافؤ مع الدولار مدفوعا بمخاوف حول الاقتصاد الأميركي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» في كأس ليبيا: دارنس 0 - 6 الأخضر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» في كأس ليبيا: دارنس 0 - 6 الأخضر
قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. الأربعاء

قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. ...
«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء

«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء
بوتين لم يهنئ سوناك.. والكرملين يوضح السبب

بوتين لم يهنئ سوناك.. والكرملين يوضح السبب
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي

حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع ...
بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي

بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي
لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية

لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية
كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة

شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي بنغازي والأولمبي

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي ...
«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ

«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والأهلي بنغازي
«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب

«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
سوناك يحذر من «قرارات صعبة» لتصحيح «أخطاء» عهد تراس
سوناك يحذر من «قرارات صعبة» لتصحيح «أخطاء» عهد تراس
ألمانيا تعتزم منح الصين استغلالا محدودا لميناء هامبورغ
ألمانيا تعتزم منح الصين استغلالا محدودا لميناء هامبورغ
أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية
أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية
اليوان الصيني في أدنى مستوياته منذ 15 عاما
اليوان الصيني في أدنى مستوياته منذ 15 عاما
لندن ترجئ عرض خطة الموازنة الجديدة
لندن ترجئ عرض خطة الموازنة الجديدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع ......
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى ......
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»...
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي ......
زيلينسكي يطالب الاتحاد الأوروبي بممارسة مزيد الضغوط على قطاع الطاقة الروسي
زيلينسكي يطالب الاتحاد الأوروبي بممارسة مزيد الضغوط على قطاع......
المزيد
بلينكن: مؤشرات «إيجابية» أرسلتها السعودية بعد قرار خفض الإنتاج النفطي
بلينكن: مؤشرات «إيجابية» أرسلتها السعودية بعد قرار خفض ......
مؤسسات بحثية: تحول الاقتصاد العالمي إلى «الأخضر» لا يزال بعيد المنال
مؤسسات بحثية: تحول الاقتصاد العالمي إلى «الأخضر» لا يزال ......
اليورو يتخطى عتبة التكافؤ مع الدولار مدفوعا بمخاوف حول الاقتصاد الأميركي
اليورو يتخطى عتبة التكافؤ مع الدولار مدفوعا بمخاوف حول ......
لندن ترجئ عرض خطة الموازنة الجديدة
لندن ترجئ عرض خطة الموازنة الجديدة...
اليوان الصيني في أدنى مستوياته منذ 15 عاما
اليوان الصيني في أدنى مستوياته منذ 15 عاما...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط