بلينكن: مؤشرات «إيجابية» أرسلتها السعودية بعد قرار خفض الإنتاج النفطي

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء إن السعودية أرسلت مؤشرات «إيجابية» منذ أن قرّرت خفض الإنتاج النفطي، لكنه أكد أن واشنطن لا تزال غير راضية.

وكان تحالف «أوبك بلاس» الذي يضمّ أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية وعشر دول أخرى منتجة للنفط تقودها روسيا قد قرّر مطلع أكتوبر خفض المعروض الرسمي بمقدار مليوني برميل في اليوم اعتباراً من الأول من نوفمبر، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار قبيل الانتخابات الأميركية، علما بأن خطوة خفض الإنتاج من شأنها زيادة عائدات موسكو التي تخوض حربا في أوكرانيا، وفق «فرانس برس».

القرار يثير حفيظة الإدارة الأميركية

وأثار القرار حفيظة الإدارة الأميركية التي اتّهمت الرياض بالانحياز إلى روسيا. لكن بلينكن أقر بأن السعودية، مذّاك، صوتت إلى جانب الولايات المتحدة لصالح إدانة خطوة روسيا ضم أراض أوكرانية، وأعلنت مساعدات إنسانية لأوكرانيا بـ400 مليون دولار.

- السعودية ترفض الانتقادات الأميركية بعد قرار خفض إنتاج النفط: لا نقبل الإملاءات

- البيت الأبيض يرد على السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط: سلكت الاتجاه الخاطئ

وقال بلينكن في تصريح لشبكة «بلومبرغ» إن «هذه تطورات إيجابية. لا تعوّض عن القرار الذي اتّخذته «أوبك بلاس» بشأن (خفض) الإنتاج. لكننا أخذنا علما بها».

تفاهم في أسعار النفارتفاع الأسعار ومعدل التضخم

وكان جو بايدن قد تعهّد خلال حملته الرئاسية جعل السعودية دولة «منبوذة» على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان تسجّل على أراضيها بما في ذلك جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول. لكن بايدن وبعدما تولى سدّة الرئاسة الأميركية أجرى في يونيو زيارة للمملكة التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد. وكان مسؤولون أميركيون يعوّلون على الزيارة للتوصل إلى تفاهم بشان أسعار النفط وسط ضغوط يواجهها بايدن على خلفية ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم.

وجدّد بلينكن التأكيد على أن السعودية اتّخذت «قرارا خاطئا» رافضا الحجج التي قدّمتها الرياض لتبرير الخطوة بوصفها استجابة لديناميات السوق. وقال بلينكن «لم يكن هناك في تحليلنا الذي أطلعنا السعوديين عليه ما يشير إلى أن الأسعار كانت ستتراجع بشكل سينطوي على مشكلة بالنسبة إليهم».

كذلك أكد بلينكن أن إدارة بايدن تجري إعادة تقييم للعلاقة مع السعودية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وقال إن عملية إعادة التقييم ستجرى «بالتشاور مع أعضاء الكونغرس» بما يضمن أن «تعكس العلاقة بشكل أفضل مصالحنا الخاصة».