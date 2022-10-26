أسعار النفط تنخفض بعد ارتفع مخزونات الخام الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت أكثر من المتوقع، لكن الخسائر حدتها مخاوف الإمدادات.

وهبطت العقود الآجلة لخام «برنت» لشهر ديسمبر 72 سنتا أو 0.8% إلى 92.80 دولار للبرميل، بعد أن استقرت على ارتفاع 26 سنتا في الجلسة السابقة، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي لشهر ديسمبر بمقدار 48 سنتا، أو 0.6% إلى 84.84 دولار، لتعكس مكاسب الجلسة السابقة، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال محللو «إيه إن زد ريسيرش» في مذكرة: «احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، وتشديد السياسة النقدية يفوق شبح خفض المعروض في الأسابيع الأخيرة».

ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي، وهي مجموعة صناعية.

وكان ذلك أعلى من توقعات خمسة محللين استطلعت «رويترز» آراءهم والذين توقعوا في المتوسط ​​زيادة بنحو 200 ألف برميل.

في حين أن ارتفاع مخزونات النفط الخام عزز المخاوف من حدوث ركود عالمي من شأنه أن يخفض الطلب، فإن قيود العرض المستمرة أبقت الأسعار تتداول في نطاق ضيق.

وقال الشريك الإداري في «إس.بي.آي أسيت مانجمنت»، ستيفن إينيس»، لـ«رويترز»، «تخفيضات إنتاج أوبك التي تسري في نوفمبر، والعقوبات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي اعتبارا من ديسمبر ينبغي أن تكون إيجابية (بالنسبة للأسعار)».