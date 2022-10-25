ألمانيا تعتزم منح الصين استغلالا محدودا لميناء هامبورغ

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم الحكومة الألمانية منح ترخيص للصينيين لاستغلال حصة في محطة بميناء هامبورغ أثار جدلًا في السابق، وسيتم ذلك بتخفيض الحصة إلى 24.9%، وهو حل وسط أمام رفض أولاف شولتس إلغاء الصفقة، على ما أفاد مصدر حكومي الثلاثاء.

وأكد المصدر لـ«فرانس برس» أن الوزارات المعنية «تنظر في تحديد نسبة 24.9%» من حصة استغلال محطة في ميناء هامبورغ، بدلًا عن 35% والتي دارت حولها في البداية مفاوضات المجموعة الصينية «كوسكو».

حل طارئ لتفادي الأسوأ

وأضاف المصدر: «إنه (حل طارئ) لتفادي الأسوأ»، معتبرًا أن «الحلّ الأمثل» هو «المنع الكلي» لمنح الحصة، وفق وكالة «فرانس برس». غير أن هذه الصفقة محل خلاف بين المستشارية الألمانية وست وزارات تعارض إبرامها، بما فيها وزارات الاقتصاد والداخلية والدفاع.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية أن المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي كان رئيسًا لبلدية هامبورغ يرفض تعطيل هذا الملف المثير للجدل، الذي اتخذ في شأنه اتفاق أوّلي قبل عام.

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مشاركة مالية بسيطة

ويجب على الحكومة وضع هذا الملف على جدول مداولات المجلس الوزاري المقرر قبل نهاية أكتوبر الجاري لمناقشته. وتقليص الحصة إلى 24.9% لا يمكن من «مشاركة استراتيجية» مع الصين بل فقط من «مشاركة مالية بسيطة»، في تقدير المصدر.

وقد أثار تشبث أولاف شولتس المفترض بمنح الضوء الأخضر لعملية الاستحواذ هذه، انتقادات من قبل عديد المسؤولين الأوروبيين وحتى داخل التحالف الذي شكله الاشتراكيون الديمقراطيون مع حزب الخضر والليبراليين.

ميناء هامبورغ

وميناء هامبورغ التجاري هو الأول في ألمانيا والثالث في أوروبا بعد روتردام في هولندا وأنفير في بلجيكا. أما «كوسكو» فهي أكبر الشركات الصينية المالكة للسفن.

ترد برلين بشكل ملحوظ بأن التواجد الصيني قائم بالفعل في موانئ أوروبا الغربية الأخرى. وبالفعل أبرمت أنفير وروتردام ودول أخرى اتفاقات مماثلة في الماضي، ما من شأنه أن يعزز مخاوف من أن تصبح هامبورغ منافسة.

يرى معارضو هذا المشروع أن الزمن قد تغير. ويعطي الاتحاد الأوروبي أهمية أكبر لحماية البنية التحتية الحيوية منذ غزو روسيا لأوكرانيا. تعرضت ألمانيا لانتقادات لتجاهلها التحذيرات بشأن اعتمادها الكليّ على الغاز الروسي.

وحذرت المفوضية الأوروبية الحكومة الألمانية في الربيع من هذا المشروع الذي سيلقي بظلاله على زيارة شولتس إلى الصين المرتقبة مطلع نوفمبر والتي ستكون الأولى إلى بكين من مسؤول أوروبي منذ نهاية العام 2019.