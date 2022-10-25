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سوناك يحذر من «قرارات صعبة» لتصحيح «أخطاء» عهد تراس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 01:50 مساء
سوناك يحذر من «قرارات صعبة» لتصحيح «أخطاء» عهد تراس
رئيس الحكومة البريطاني الجديد ريشي سوناك. (الإنترنت)
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حذر رئيس الحكومة البريطاني الجديد ريشي سوناك، الثلاثاء، من «قرارات صعبة» ستُتخذ لإصلاح «الأخطاء» التي ارتُكبت في عهد ليز تراس التي اضطرت للاستقالة بعد عاصفة مالية أثارها برنامجها الاقتصادي.

وقال رئيس الحكومة البالغ من العمر 42 عاماً في أول تصريح له أمام بوابة «10 داونينغ ستريت»: «سأضع الاستقرار والثقة الاقتصاديين في قلب برنامج هذه الحكومة. وهذا يعني أن هناك قرارات صعبة يجب أن تُتخذ».

وفي وقت سابق، عين ملك بريطانيا تشارلز الثالث ريشي سوناك، رئيسا للوزراء بعد وقت قصير من قبوله استقالة ليز تراس. وبعد وصوله إلى قصر باكنغهام عند الساعة 10.07 بتوقيت غرينتش، عقد وزير المال السابق البالغ من العمر 42 عاما أول لقاء له مع الملك، وفقا للصور التي وزعها قصر باكنغهام. 
وهذه المرة الأولى التي يسمّي فيها الملك تشالز الثالث رئيسا للحكومة. فقد سُميت تراس من قبل الملكة إليزابيث الثانية في السادس من سبتمبر في قصر بلمورال الأسكتلندي. ثمّ توفّيت الملكة بعد ذلك بيومين.

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سوناك يعد بالاستقرار والوحدة
وبذلك، يدخل سوناك البالغ 42 عاماً التاريخ كأول شخص غير أبيض يدير حكومة المملكة المتحدة. وهو حفيد مهاجرين من أصول هندية ومصرفي سابق ثري، سلك الطريق المعتاد للنخبة البريطانية.

وبعد فوزه داخل حزب المحافظين الإثنين، وعد سوناك بـ«الاستقرار والوحدة». وقال إنّ «جمع الحزب والبلاد سيكون أولويتي القصوى»، مضيفا أنّ «المملكة المتحدة دولة عظيمة لكن لا شكّ في أننا نواجه تحدّياً اقتصاديا عميقا».

وسيصبح سوناك رئيسا للحكومة في بلد يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة. فقد تخطّى التضخّم معدّل 10%، وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع. ويأتي ذلك فيما لا تزال أسعار الطاقة آخذة في الارتفاع وكذلك أسعار المواد الغذائية، وفي الوقت الذي تحوم فيه مخاطر الركود. وسيتعيّن على سوناك تهدئة الأسواق التي اهتزّت بسبب إعلانات ميزانية حكومة ليز تراس في نهاية سبتمبر، والتي أُلغيت معظم أجزائها في سياق اتخذ منحى كارثيا.

ويصل سوناك إلى السلطة خلال مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار. وهو خامس رئيس للحكومة البريطانية منذ العام 2016، عندما اختارت البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاءٍ أُجري حينها.

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