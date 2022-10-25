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شولتس يدعو إلى إعادة إعمار أوكرانيا «الآن».. وفون دير لايين «مذهولة» من حجم الدمار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 12:17 مساء
شولتس يدعو إلى إعادة إعمار أوكرانيا «الآن».. وفون دير لايين «مذهولة» من حجم الدمار
شولتس مستقبلا أورسولا فون دير لايين لدى وصولها للمشاركة في مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا، في برلين، 25 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، إن إعادة إعمار أوكرانيا «يجب أن تبدأ الآن»، في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى تغطية عجز الميزانية لبلاده المتوقّع للعام 2023.

وخلال افتتاح المؤتمر الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا، أضاف المستشار الألماني إن المسألة «ليست أقل من وضع خطة مارشال جديدة للقرن الواحد والعشرين»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

- زيلينسكي يدعو المجتمع الدولي لتغطية عجز ميزانية متوقع لبلاده بـ38 مليار دولار

من جهتها، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الحاضرة أيضا في هذا المؤتمر الذي جمع قادة سياسيين وخبراء في برلين، إلى حجم الدمار «المثير للذهول»، وقالت إن «البنك الدولي يقدّر خسائر بـ350 مليار يورو، هذا بالتأكيد أكثر مما يمكن أن يوفره أي بلد أو اتحاد بمفرده. نحن بحاجة إلى الجميع».

وألقى الرئيس الأوكراني خطابا عبر الفيديو، ناشد خلاله دعم المجتمع الدولي الذي سيسمح لبلاده بتغطية العجز المرتقب في ميزانيتها للعام المقبل. وقال: «يجب أن نتخذ قرارا خلال هذا المؤتمر لسد فجوة عجز الميزانية الأوكرانية للعام المقبل»، وأضاف «إنه مبلغ كبير جدا قدره 38 مليار دولار (...) إنها رواتب معلمين وأطباء، إنها التقديمات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية».

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