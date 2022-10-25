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أسعار النفط ترتفع مع انخفاض قيمة الدولار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 08:17 صباحا
أسعار النفط ترتفع مع انخفاض قيمة الدولار
حقل نفطي في الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأميركي أمام سلة العملات الدولية الرئيسية، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب مخاوف تباطؤ نمو الطلب العالمي على الوقود، وسط بيانات اقتصادية هبوطية من اقتصادات رئيسية مستوردة للنفط مثل الصين.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي الدولي 27 سنتا إلى 93.53 دولار للبرميل، بعد هبوطها بنسبة 0.3٪ في الجلسة السابقة، وزادت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر 36 سنتا إلى 84.94 دولار للبرميل، بعد انخفاض سابق بنسبة 0.6٪، حسب وكالة «رويترز».

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي في التعاملات المبكرة، مما جعل النفط المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الآخرين، وساعد في رفع الأسعار، ومع ذلك، أدت علامات النشاط الاقتصادي المقلقة في الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، إلى الحد من الزيادة.

تراجع الأداء الاقتصادي في أميركا والصين
وانكمش النشاط التجاري في الولايات المتحدة للشهر الرابع في أكتوبر الجاري، حيث قال المصنعون وشركات الخدمات في استطلاع شهري لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات، نُشر أمس الإثنين، أن طلب العملاء آخذ في الانخفاض.

ويشير هذا الضعف إلى أن زيادات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم كانت ناجحة، وربما تقنعه بإبطاء سياسات رفع أسعار الفائدة، وهي إشارة إيجابية للطلب على الوقود.

وفي يوم الإثنين أيضا، أظهرت بيانات حكومية أن واردات الصين من النفط الخام في سبتمبر انخفضت بنسبة 2% عن العام السابق، لتواصل اتجاه انخفاض الواردات في نفس الوقت الذي أبلغت فيه عن تباطؤ مبيعات التجزئة.

ومن المتوقع أيضا أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأميركية هذا الأسبوع، مما قد يحد من مكاسب الأسعار. وقدر محللون استطلعت «رويترز» آراءهم في المتوسط ​​أن مخزونات الخام ارتفعت 200 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر.

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