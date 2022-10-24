Atwasat

أوكرانيا تتهم روسيا بعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 02:25 مساء
أوكرانيا تتهم روسيا بعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب
حقل لزراعة القمح بأوكرانيا. (الإنترنت)
alwasat radio

قالت أوكرانيا إن سبع سفن محملة بالحبوب أبحرت من موانئها يوم الأحد متجهة إلى آسيا وأوروبا، لكنها اتهمت روسيا بعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان عبر تطبيق «تلغرام»، إن «روسيا تعرقل عمدا التنفيذ الكامل لمبادرة الحبوب.. ونتيجة لذلك، فإن هذه الموانئ (الأوكرانية) لم تعمل إلا بنسبة 25 إلى 30% من طاقتها منذ بضعة أيام»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

ومهد الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو، الطريق أمام أوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ المطلة على البحر الأسود، والتي أغلقت منذ الغزو الروسي، وحصلت موسكو على ضمانات لصادراتها من الحبوب والأسمدة.

-  بوتين سيناقش اتفاقية الحبوب الأوكرانية مع إردوغان
-  بوتين: الحبوب الأوكرانية تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي وليس إلى البلدان النامية

دعت أوكرانيا إلى تجديد الاتفاق لكن المخاوف بشأن ما إذا كانت روسيا ستوافق على تمديده إلى ما بعد الموعد النهائي في 19 نوفمبر، ازدادت بعد أن أثارت موسكو شكاوى مرارا وتكرارا بشأن تنفيذه.

«هناك الكثير يجب القيام به»
من جانبها قالت باسم مبادرة حبوب البحر الأسود التابعة للأمم المتحدة، إسميني بالا، الإثنين، إن «هناك الكثير الذي يجب القيام به» لحل مشكلة تراكم أكثر من 150 سفينة في صفقة شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وأوضحت إسميني بالا «هناك حالياً أكثر من 150 سفينة تنتظر حول إسطنبول للتحرك، ومن المحتمل أن يتسبب هذا التأخير في تعطيل سلسلة الإمداد وأعمال الميناء».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها

قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها
3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية

3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية
3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية

3- التعليم المبكر في زمن الفدرالية
«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»

«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»
غريبة بالنوتيلا في خطوات بسيطة

غريبة بالنوتيلا في خطوات بسيطة
قمصان رياضية وأسواق مفتوحة 24 ساعة.. سكان قطر يترقبون ازدهار أعمالهم خلال المونديال

قمصان رياضية وأسواق مفتوحة 24 ساعة.. سكان قطر يترقبون ازدهار أعمالهم خلال ...
جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يعادل رقم شوماخر وفيتل ويهدي ريد بول لقب الصانعين

جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يعادل رقم شوماخر وفيتل ويهدي ريد بول لقب ...
وجوه نساء الكنديين الأصليين تستعيد أوشامها

وجوه نساء الكنديين الأصليين تستعيد أوشامها
جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا

جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا
نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري

نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري
بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي

بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي
الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي

الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي
معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»

معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»
«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية

«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية
«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟

«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة ...
«تحقيقات»: المشروع الحلم

«تحقيقات»: المشروع الحلم
كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس

كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ولي العهد السعودي يطلق مبادرة لسلاسل التوريد العالمية ويسعى لجذب استثمارات بـ40 مليار ريال
ولي العهد السعودي يطلق مبادرة لسلاسل التوريد العالمية ويسعى لجذب ...
الرئيس التنفيذي لـ«شل» يحذر من قطر من تداعيات أزمة الطاقة على أوروبا
الرئيس التنفيذي لـ«شل» يحذر من قطر من تداعيات أزمة الطاقة على ...
بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي
بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي
صندوق النقد الدولي متشائم حيال وضع اقتصادات أوروبا خلال 2022 و2023
صندوق النقد الدولي متشائم حيال وضع اقتصادات أوروبا خلال 2022 ...
ترقب بدء إجراءات محاكمة المؤسسة المملوكة من عائلة ترامب في نيويورك
ترقب بدء إجراءات محاكمة المؤسسة المملوكة من عائلة ترامب في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع ......
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي...
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى ......
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»...
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي ......
المزيد
أوكرانيا تتهم روسيا بعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب
أوكرانيا تتهم روسيا بعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب...
انتعاش معظم البورصات الآسيوية وسط آمال بإبطاء الاحتياطي الفدرالي وتيرة رفع الفائدة
انتعاش معظم البورصات الآسيوية وسط آمال بإبطاء الاحتياطي ......
ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بشح الإمدادات مع اقتراب حظر الواردات الروسية
ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بشح الإمدادات مع اقتراب حظر ......
ترقب بدء إجراءات محاكمة المؤسسة المملوكة من عائلة ترامب في نيويورك
ترقب بدء إجراءات محاكمة المؤسسة المملوكة من عائلة ترامب في ......
صندوق النقد الدولي متشائم حيال وضع اقتصادات أوروبا خلال 2022 و2023
صندوق النقد الدولي متشائم حيال وضع اقتصادات أوروبا خلال 2022......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط