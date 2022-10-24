أوكرانيا تتهم روسيا بعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

قالت أوكرانيا إن سبع سفن محملة بالحبوب أبحرت من موانئها يوم الأحد متجهة إلى آسيا وأوروبا، لكنها اتهمت روسيا بعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان عبر تطبيق «تلغرام»، إن «روسيا تعرقل عمدا التنفيذ الكامل لمبادرة الحبوب.. ونتيجة لذلك، فإن هذه الموانئ (الأوكرانية) لم تعمل إلا بنسبة 25 إلى 30% من طاقتها منذ بضعة أيام»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

ومهد الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو، الطريق أمام أوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ المطلة على البحر الأسود، والتي أغلقت منذ الغزو الروسي، وحصلت موسكو على ضمانات لصادراتها من الحبوب والأسمدة.

- بوتين سيناقش اتفاقية الحبوب الأوكرانية مع إردوغان

- بوتين: الحبوب الأوكرانية تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي وليس إلى البلدان النامية

دعت أوكرانيا إلى تجديد الاتفاق لكن المخاوف بشأن ما إذا كانت روسيا ستوافق على تمديده إلى ما بعد الموعد النهائي في 19 نوفمبر، ازدادت بعد أن أثارت موسكو شكاوى مرارا وتكرارا بشأن تنفيذه.

«هناك الكثير يجب القيام به»

من جانبها قالت باسم مبادرة حبوب البحر الأسود التابعة للأمم المتحدة، إسميني بالا، الإثنين، إن «هناك الكثير الذي يجب القيام به» لحل مشكلة تراكم أكثر من 150 سفينة في صفقة شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وأوضحت إسميني بالا «هناك حالياً أكثر من 150 سفينة تنتظر حول إسطنبول للتحرك، ومن المحتمل أن يتسبب هذا التأخير في تعطيل سلسلة الإمداد وأعمال الميناء».